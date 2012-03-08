رقابت های کشتی چوخه شرق کشور در بجنورد برگزار می شود

مصیب اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سیزدهمین دوره مسابقات کشتی با چوخه قندی در استان، فردا جمعه 19 اسفندماه به میزبانی بجنورد برگزار می شود.

وی افزود: این مسابقه آخرین دور از رقابت های کشتی چوخه خراسان شمالی بوده و مسابقه بعدی کشتی چوخه 14 فروردین در گود باستانی زینل خان اسفراین برگزا خواهد شد.

اکبرزاده گفت: در این مسابقات 100کشتی گیر از استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی به میزبانی بجنورد در رده سنی جوانان و بزرگسالان و در سه قند مختلف با یکدیگر رقابت می کنند.

سرپرست هیئت روستایی و عشایری خراسان شمالی گفت: این مسابقات روز جمعه ساعت 14در سالن شهرک ولیعصر برگزار خواهد شد.