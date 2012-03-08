اصولگرایان برای کسب اعتماد مردم در دور دوم فهرست واحد ارائه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر‍، الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پس از انتشار یادداشتی از وی در رسانه‌ها که سوءبرداشتهایی از آن با واکنشهایی همراه شده بود با ارسال یادداشتی برای رسانه‌ها به ابهامات بوجود آمده پاسخ گفت.

متن کامل یادداشت کاندیدای راه‌یافته به دور دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران به این شرح است:

پس از انتشار یادداشت " لزوم بازنگری لیست اصولگرایان در دوره دوم انتخابات" دوستان مشفقی تذکر دادند که یا بدلیل کوتاهی مطلب یا ناقص و نارسا بودن و یا یکجانبه نگری، ایهام آلودگی به بعضی قضاوتهای غیر منصفانه را دارد. ضمن تشکر از همه آنها که اینجانب را مورد لطف قرار داده و اظهار نظر کرده‌اند و عذرخواهی نسبت به دوستان متدین و انقلابیم که خاطر شریفشان آزرده گردید، نکاتی را تقدیم می‌دارم:

۱- انتخابات در تهران در درجه‌ای از اهمیت قرار دارد که همواره بر آرایش سیاسی و مدیریتی مجلس تاثیر گذار بوده است. تاکید بنده بر جستجوی سازو کار وحدت بوده و اینکه انتقال این اختلافات و خدشه‌ها به داخل مجلس آنرا از کارآمدی دورتر خواهد کرد. وحدت از آن درجه اهمیت برخوردار است که باید انعطاف کافی داشت و بنده اعلام کرده بودم که به این منظور حاضرم کنار بروم .

۲- هشدار دیگر بنده نسبت به غفلتی بوده که در جبهه متحد صورت گرفت. بعد از ماجرای تلخ مجلس ششم همواره تاکید بر این بوده است که افرادی که موجب کاهش اقبال به لیست می‌شوند در لیست قرار نگیرند و درخواستم این بود که در این مرحله و بخصوص برای تهران لیست اصلاح شود و لو آنکه این کار یکطرفه صورت گیرد.

۳- تعدادی از نامزدهای اختصاصی جبهه پایداری در حوزه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر دارای صلاحیت می‌دانستم، به آنها رای داده‌ام و به دیگران هم توصیه کردم رای بدهند.

۴- تلاش دیگرم این بود که نسبت به سوء استفاده احتمالی جریان انحرافی از اختلافات بین اصولگرایان توجه داده باشم که مطلب بدرستی تبیین نشد. به هر حال اگر جببه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری خطر فتنه و انحراف را جدی می‌دانند نباید در عمل کاری کنند که منجر به سوء استفاده یا تطهیر این دو جریان شود.

۵- نامزدهایی به مرحله دوم راه ‌یافته‌اند که متعلق به جریان اصولگرایی نیستند و یا منشاء اختلاف بین اصولگرایانند. در چنین شرایطی دو کار می‌توان کرد: نخست آنکه هر یک از دو گروه با برآورد پیروزی در مرحله دوم بر همان لیست مرحله اولشان اصرار کنند. در این صورت احتمال بالایی وجود دارد که افراد خارج ار مجموعه اصولگرایان و یا مورد اعتراض به مجلس راه‌ یابند و همه مسببین – بنده باشم یا دیگران- باید پاسخگو باشیم. راه دوم این است که دو مجموعه اصولگرا بر مبنای شاخصهای اصولگرایی لیست واحدی ارائه کنند که در این صورت موفقیت اصولگرایان در کسب اعتماد مردم قریب به یقین است حتی اگر به حذف افرادی مثل بنده منجر شود. علاوه بر آن بخشی از آسیب‌های بوجود آمده در مرحله اول جبران و تشکیل کارگروههای تخصصی برای تعیین راهبردها و اولویتهای مجلس نهم را ممکن می‌سازد.

خدا همه ما را از سهو لسان و قلم حفظ فرماید .