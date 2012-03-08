کتابخانه آقای گل آسیا در راه کتابخانه ملی/ جمعِ ناشران تعلیقی جمع شد!

به گزارش خبرنگار مهر، مرور اخبار مهم حوزه فرهنگ و ادب را در هفته گذشته با خبر جالبِ اهدای کتابخانه شخصی یکی از فوتبالیستهای باسابقه تیم ملی به کتابخانه ملی کشورمان آغاز میکنیم. حسین کلانی تصمیم دارد این کار را در ایام نوروز انجام دهد.
کلانی با بیان اینکه کتابهای مذکور که تعدادشان بالغ بر 20 هزار جلد است و در چمدانها و کارتنهای مختلف در 2 انبار خانهاش نگهداری میشوند، افزود: البته من بخشی از کتابهایم را سالها پیش و قبل از اینکه به آمریکا بروم، به دوستان و آشنایان و افراد مختلف هدیه کردم.
بازیکن پیشکسوت تیم ملی فوتبال و باشگاه پرسپولیس با اشاره به شمار زیاد این کتابها اضافه کرد: بعد از اینکه من در برنامه تلویزیونی 90 این مسئله را مطرح کردم، از کتابخانه ملی با من تماس گرفتند و درباره کم و کیف این کتابها از من سئوال کردند که من هم در این باره به آنها توضیح دادم و آمادگی خودم را برای اهدای این کتابها به کتابخانه ملی اعلام کردم.
کلانی گفت: مشکل من در حال حاضر زمان اهدای این کتابها است و من فقط در ایام نوروز میتوانم این کار را انجام دهم که مسئولان مربوطه در کتابخانه ملی هم به من گفتند تا شب عید این کار را انجام خواهند داد.
وی با اشاره به علاقه شدیدش به مطالعه از ایام نوجوانی ادامه داد: مادر من دومین زنی بود که در تهران وارد دانشگاه شد و پدرم هم تحصیلات حقوق داشت و خلاصه کتاب از همان کودکی جایگاه خاصی در خانواده ما داشت. من از همان زمان شروع به مطالعه پاورقیها و نوولها کردم. البته طیف مطالعه من از داستانهای اکشن تا آموزش شمشیربازی و خواندن آثار هگل و سامرست موام متنوع بود.
حسین کلانی بازیکن باسابقه فوتبال ایران، بیشتر دوران باشگاهیاش را در پرسپولیس گذراند. او پس از پایان دوران بازی خود به ایالات متحده آمریکا رفت و در آنجا مهندسی عمران خواند. کلانی در دوران فوتبالی خود توانست 4 بار آقای گل شود؛ 2 بار در جام منطقهای ایران (یک بار مشترک با صفر ایرانپاک)، یک بار در جام باشگاههای تهران (1348) و یک بار در جام ملتهای آسیا (1972).
افزایش 40 درصدی بهای انواع تقویم و سررسید در آستانه سال نو
اما در هفته گذشته باز هم بازار کاغذ و مقوا دچار نوساناتی شد و بالا رفتن قیمتها روی بهای سررسید و تقویم هم اثر گذاشت.
رئیس اتحادیه صحافان تهران از افزایش 30 تا 40 درصدی بهای تقویم و سررسید و کارت پستالهای شب عید در آستانه نوروز به دلیل افزایش قیمت کاغذ و مقوا و نبود نظارت بر قیمتهای آن خبر داد.
جلیل غفاریرهبری با اشاره به گرانی کاغذ و مقوا در ماههای اخیر گفت: قیمت کاغذ در ماههای گذشته تقریباً دو برابر شده و از 29 هزار تومان به 45 هزار تومان رسیده است. کاغذ A4 هم از 4 تا 5 هزار تومان به 7 تا 8 هزار تومان رسیده است.
غفاری رهبری گفت: متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات تنها اطلاعیه میدهند که با گرانفروشان برخورد میشود ولی عملاً کاری در این زمینه انجام نمیشود. البته تاکیدی که اخیراً بر اعلام موجودی انبار در آخر سال صورت گرفت، خوب بود اما باید مشخص شود این کالاها با چه تعرفه گمرکی و با چه ارزی وارد شده است.
رئیس اتحادیه صحافان تهران همچنین با اشاره به تولید تقویم و سررسید از سوی فعالان این رسته در روزهای منتهی به پایان سال، گفت: تقویم و سررسید و سایر اقلام مرتبط با نوروز مثل کارت پستال با گرانی 30 تا 40 درصدی رو به رو شده است. به عنوان مثال تقویمی که سال گذشته 12 هزار تومان فروخته میشد، الان قیمتش به 20 هزار تومان رسیده است.
غفاری رهبر با اشاره به از بین رفتن انگیزههای صحافان در حرفهشان افزود: در این شرایط همکاران ما در صنف صحافی تمایل داشتند و دارند که کاغذی را که خریدهاند، به همان شکل خام بفروشند نه اینکه از آن تقویم و سررسید بسازند چون هزینه آن برایشان از فروش کاغذ خام بیشتر است!
وی ادامه داد: مشکلی که در تولید تقویم و سررسید وجود دارد، این است که تولیدکننده مجبور است آن را تا قبل از عید بفروشند و مثل مواد غذایی تاریخ انقضا دارد و نمیتوان آن را تا بعد از شب عید هم در انبار نگه داشت. آن طرف سال که دیگر خریداری ندارد.
«ثالث» هم به جمع ناشران تعلیقی پیوست
اما بشنوید از افزایش تعداد ناشران تعلیقی. با اینکه در هفتههای گذشته خبرهایی مبنی بر احتمال رفع تعلیق نشر «چشمه» به گوش میرسید، اخیراً انتشارات ثالث هم به این جمع (ناشران تعلیقی) پیوسته است.
بازیکن پیشکسوت تیم ملی فوتبال و باشگاه پرسپولیس با اشاره به شمار زیاد این کتابها اضافه کرد: بعد از اینکه من در برنامه تلویزیونی 90 این مسئله را مطرح کردم، از کتابخانه ملی با من تماس گرفتند و درباره کم و کیف این کتابها از من سئوال کردند که من هم در این باره به آنها توضیح دادم و آمادگی خودم را برای اهدای این کتابها به کتابخانه ملی اعلام کردم.
کلانی گفت: مشکل من در حال حاضر زمان اهدای این کتابها است و من فقط در ایام نوروز میتوانم این کار را انجام دهم که مسئولان مربوطه در کتابخانه ملی هم به من گفتند تا شب عید این کار را انجام خواهند داد.
وی با اشاره به علاقه شدیدش به مطالعه از ایام نوجوانی ادامه داد: مادر من دومین زنی بود که در تهران وارد دانشگاه شد و پدرم هم تحصیلات حقوق داشت و خلاصه کتاب از همان کودکی جایگاه خاصی در خانواده ما داشت. من از همان زمان شروع به مطالعه پاورقیها و نوولها کردم. البته طیف مطالعه من از داستانهای اکشن تا آموزش شمشیربازی و خواندن آثار هگل و سامرست موام متنوع بود.
حسین کلانی بازیکن باسابقه فوتبال ایران، بیشتر دوران باشگاهیاش را در پرسپولیس گذراند. او پس از پایان دوران بازی خود به ایالات متحده آمریکا رفت و در آنجا مهندسی عمران خواند. کلانی در دوران فوتبالی خود توانست 4 بار آقای گل شود؛ 2 بار در جام منطقهای ایران (یک بار مشترک با صفر ایرانپاک)، یک بار در جام باشگاههای تهران (1348) و یک بار در جام ملتهای آسیا (1972).
افزایش 40 درصدی بهای انواع تقویم و سررسید در آستانه سال نو
اما در هفته گذشته باز هم بازار کاغذ و مقوا دچار نوساناتی شد و بالا رفتن قیمتها روی بهای سررسید و تقویم هم اثر گذاشت.
رئیس اتحادیه صحافان تهران از افزایش 30 تا 40 درصدی بهای تقویم و سررسید و کارت پستالهای شب عید در آستانه نوروز به دلیل افزایش قیمت کاغذ و مقوا و نبود نظارت بر قیمتهای آن خبر داد.
جلیل غفاریرهبری با اشاره به گرانی کاغذ و مقوا در ماههای اخیر گفت: قیمت کاغذ در ماههای گذشته تقریباً دو برابر شده و از 29 هزار تومان به 45 هزار تومان رسیده است. کاغذ A4 هم از 4 تا 5 هزار تومان به 7 تا 8 هزار تومان رسیده است.
غفاری رهبری گفت: متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات تنها اطلاعیه میدهند که با گرانفروشان برخورد میشود ولی عملاً کاری در این زمینه انجام نمیشود. البته تاکیدی که اخیراً بر اعلام موجودی انبار در آخر سال صورت گرفت، خوب بود اما باید مشخص شود این کالاها با چه تعرفه گمرکی و با چه ارزی وارد شده است.
رئیس اتحادیه صحافان تهران همچنین با اشاره به تولید تقویم و سررسید از سوی فعالان این رسته در روزهای منتهی به پایان سال، گفت: تقویم و سررسید و سایر اقلام مرتبط با نوروز مثل کارت پستال با گرانی 30 تا 40 درصدی رو به رو شده است. به عنوان مثال تقویمی که سال گذشته 12 هزار تومان فروخته میشد، الان قیمتش به 20 هزار تومان رسیده است.
غفاری رهبر با اشاره به از بین رفتن انگیزههای صحافان در حرفهشان افزود: در این شرایط همکاران ما در صنف صحافی تمایل داشتند و دارند که کاغذی را که خریدهاند، به همان شکل خام بفروشند نه اینکه از آن تقویم و سررسید بسازند چون هزینه آن برایشان از فروش کاغذ خام بیشتر است!
وی ادامه داد: مشکلی که در تولید تقویم و سررسید وجود دارد، این است که تولیدکننده مجبور است آن را تا قبل از عید بفروشند و مثل مواد غذایی تاریخ انقضا دارد و نمیتوان آن را تا بعد از شب عید هم در انبار نگه داشت. آن طرف سال که دیگر خریداری ندارد.
«ثالث» هم به جمع ناشران تعلیقی پیوست
اما بشنوید از افزایش تعداد ناشران تعلیقی. با اینکه در هفتههای گذشته خبرهایی مبنی بر احتمال رفع تعلیق نشر «چشمه» به گوش میرسید، اخیراً انتشارات ثالث هم به این جمع (ناشران تعلیقی) پیوسته است.
البته با پیگیری اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و رایزنی هیئت مدیره این اتحادیه با مسئولان اداره کتاب وزارت ارشاد، مشکل چند ناشر که در ماههای اخیر فعالیت آنها به حالت تعلیق درآمده بود، حل شد.
اسامی این 3 یا 4 ناشر هنوز مشخص نیست، اما از فعالیت متوقف شده آنها رفع تعلیق شده و به زودی فعالیت عادی خود را از سرمیگیرند.
در همین حال خبرها از اداره کتاب وزارت ارشاد حاکی از آن است که دیگر کتابهای انتشارات ثالث را برای صدور مجوز دریافت نمیکنند و به نظر میرسد این ناشر هم به جمع ناشران بلاتکلیف یا معلق پیوست.
از اوایل هفته جاری اداره کتاب ارشاد هیچ کتابی را برای بررسی و دریافت مجوز از انتشارات ثالث دریافت نکرده و همچنین توضیحی هم مبنی بر دلایل این اتفاق ارائه نکرده است. انتشارات ثالث فعالیت خود را از سال 1375 آغاز کرده و تاکنون تعداد زیادی کتاب ادبی و پژوهشی چاپ کرده است.
برگزیدگان جایزه آقابزرگ معرفی شدند
در هفتهای که گذشت، برگزیدگان اولین دوره جایزه پژوهش پروفسور آقابزرگ طی مراسمی در پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی معرفی شدند.
آیین نکوداشت شاهنامهپژوهان برجسته کشور و جایزه پژوهش پروفسور آقابزرگ سهشنبه شب 16 اسفند با حضور شاهنامهپژوهان و محققان کشور در پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی برگزار شد.
تجلیل از 5 چهره در به دلیل یک عمر فعالیت در زمینه نسخهشناسی، فردوسیشناسی، ویرایش و آموزش شاهنامه، یکی از بخشهای این برنامه بود. اسامی این 5 نفر که برندگان اولین دوره جایزه پژوهش پروفسور آقابزرگ هستند، به این شرح است:
1- عزیزالله جوینی، نگارنده اثر برگزیده دوره 7 جلدی «تصحیح و گزارش واژگان دشوار و برگردان به فارسی روان شاهنامه از نسخه دستنویس موزه فلورانس»، چاپ شده توسط نشر دانشگاه تهران. 2- فریدون جنیدی، نگارنده اثر برگزیده دوره 6 جلدی «گزارش پیشگفتاری بر ویرایش شاهنامه» و «ویرایش شاهنامه فردوسی» چاپ شده توسط نشر بلخ. 3- قدمعلی سرامی، نگارنده اثر برگزیده کتاب مرجع «از رنگ گل تا رنج خار؛ شکلشناسی داستانهای شاهنامه» چاپ شده توسط نشر علمی فرهنگی. 4- شاهین فرهت، پژوهشگر برتر موسیقایی و سازنده «سمفونیهای فاخر برپایه آثار مفاخر ادبی ایران» از جمله فردوسی، خیام، سعدی، حافظ و مولوی، چاپ شده توسط مرکز موسیقی حوزه هنری و 5- میرجلالالدین کزازی، نگارنده اثر برگزیده دوره 10 جلدی «نامه باستان؛ گزارش و ویرایش شاهنامه فردوسی»، چاپ شده توسط نشر سمت.
تندیس و جایزه ویژه نخستین دوره شاهنامهپژوهی و فردوسیشناسی به زندهیاد ایرج افشار، نگارنده اثر برگزیده «کتابشناسی فردوسی و شاهنامه از آغاز نوشتههای پژوهشی» چاپ شده نشر میراث مکتوب که پیشتر در سالهای 1382 و 1347 توسط نشر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی چاپ شده و نیز اهتمام در چاپ و بررسی نسخههای مشهور شاهنامه همچون «نسخههای لندن و بیروت»، اختصاص یافت.
دری مشاور خود را برکنار کرد
اما بشنوید از تغییر و تحولات در معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد؛ در ساعات پایانی روز پنجشنبه هفته جاری، بهمن دری معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد طی حکمی داریوش رضوانی مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری را به عنوان مشاور اجرایی خود منصوب کرد. رضوانی جایگزین حمید قبادی شده که سالها در این سمت فعالیت میکرد.
مشاور جدید اجرایی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در تازهترین اظهارنظر پس از این انتصاب، اولویت خود را برنامهریزی برای برگزاری هر چه بهتر نمایشگاه کتاب تهران در سال 91 اعلام کرده است.
تهرانگردی اهالی ادبیات در آستانه نوروز
در هفتهای که گذشت تعدادی از اهالی ادبیات کشور، در یک گشت و گذار فرهنگی به نقاط مختلف تهران سر زدند تا در آستانه نوروز با یکدیگر نیز تجدید دیدار کنند.
دومین برنامه دید و بازدید نویسندگان، شاعران، مترجمان، ترانهسرایان و اهالی موسیقی عصر و شب سهشنبه 16 اسفندماه با حضور بیش از 50 نفر از اهالی فرهنگ و رسانه در گراند هتل شهرک سینمایی غزالی برگزار شد.
این برنامه به همت فرزاد حسنی، نویسنده و روزنامهنگار و برای دومین سال متوالی برگزار شد.
عنوان برنامه امسال به یاد علی حاتمی «نوستالژی و ادبیات» گذاشته شده بود و با بازدید از لوکیشنهای تهران قدیم ،لالهزار و توپخانه در سریال «هزاردستان» آغاز شد و هنرمندان به بازدید از لوکیشنهای فضاهای تاریخی پرداختند و در ادامه برنامه، در گراند هتل ساعتی به گپ و گفت و دید و بازدید با هم پرداختند.
بخشهایی از این مراسم هم به شعرخوانی و سخنرانیهای کوتاه چهرههای ادبی اختصاص یافت. سیمین بهبهانی، محمدعلی سپانلو، محمود دولتآبادی، هوشنگ چالنگی، یوسف علیخانی، بلقیس سلیمانی، علیرضا محمودی ایرانمهر، پوریا عالمی، کاوه فولادینسب، مهین خدیوی، بهاره رهنما و محمود حدادی از چهرههای حاضر در این مراسم بودند.
احتمال بازگشت خانه پروین اعتصامی به فهرست آثار ملی
اما بشنوید از احتمال بازگشت خانه پروین اعتصامی به فهرست آثار ملی. آنگونه که اسداله معظمی گودرزی دبیر همایش بزرگداشت یکصد و پنجمین سالروز تولد پروین اعتصامی گفته، احتمال بازگشت خانه پروین اعتصامی به فهرست آثار ملی با تلاش سازمان میراث فرهنگی و انجمن آشتیانیهای مقیم تهران قوت گرفته است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که «آیا مسئولان این همایش برنامه مشخصی برای حل مشکلات مربوط به تملک خانه پروین اعتصامی و بازگشت این بای تاریخی به فهرست آثار ملی کشور دارند یا خیر؟» گفت: ما در دبیرخانه همایش رایزنیهایی را با آقای اسدالله آشتیانی سندپژوه درباره زندگی و آثار پروین اعتصامی و نیز انجمن آشیانیهای مقیم تهران آغاز کردهایم.
معظمی گودرزی افزود: صحبتهایی هم با مسئولان مربوطه در سازمان میراث فرهنگی صورت گرفته و همچنان این مذاکرات ادامه دارد.
دبیر همایش بزرگداشت یکصد و پنجمین سالروز تولد پروین اعتصامی در عین حال تاکید کرد: با توجه به اینکه موضوع این همایش متفاوت است، در مقطع فعلی از کانالهای دیگر سرگرم رایزنی برای حل این مسئله هستیم و تا حد زیادی امیدواریم خانه پروین اعتصامی به فهرست آثار ملی ثبت شده بازگردد.
خانه پدری پروین اعتصامی در بافت تاریخی عودلاجان تهران واقع شده و چندی پیش با حکم دیوان عدالت اداری از فهرست آثار ملی خارج شد. سازمان میراث فرهنگی به این اقدام اعتراض کرده است.
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