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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۲۴

طلایی خواستار شد:

رویکرد شهرداری‌ و شوراها به سمت مسائل معنوی و اخلاقی معطوف شود

رویکرد شهرداری‌ و شوراها به سمت مسائل معنوی و اخلاقی معطوف شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: شوراهای شهر و شهرداری ها باید نگاه خود را به سمت مسائل اخلاقی و معنوی در شهرها معطوف کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طلایی پیش از ظهر پنجشنبه در بیست و ششمین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیونهای فرهنگی و اجتماعی شوراهای اسلامی کلان شهرها و مراکز استانهای کشور در بندرعباس با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه تهران در خصوص اهمیت پرداختن به مسئله معنویت و اخلاق در جامعه، بیان داشت: شهرداری ها باید به شهر به دید یک موجود زنده نگاه کنند که نیاز به معنویت و اخلاق نیز دارد و باید در رویکردها و برنامه های شهرداری ها مسئله اخلاق و معنویت یکی از محورهای اساسی باشد.

وی ادامه داد: شوراهای شهر و شهرداری ها موظف هستند نگاه خود را معطوف به مسائل اخلاقی و معنوی در شهر کنند و باید برنامه ریزی های شهری به سمتی باشد که مقدمات تعالی شهروندان در جامعه فراهم شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به توجه صورت گرفته به عمق مسائل فرهنگی در تهران، اظهار داشت: در ابتدای کار شورای سوم تنها چیزی که در کالبد شهر تهران دیده می شد سیطره صدای خودروها و تبلیغات محصولات مختلف وارداتی در شهر بود اما امروز جهت گیری برنامه های شهر تهران به سمت مسائل فرهنگی و ایجاد فضایی دینی، اخلاقی و معنوی در شهر تغییر کرده و توجه به مسائل فرهنگی در عمق محلات تهران دیده می شود.

طلایی افزود: سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های این اجلاس برای سال 91 باید گام برداشتن در جهت رفع مشکلات معنوی در شهرهای کشور باشد و تمامی اعضای شوراهای شهر باید حرکت در این جهت را برای خود یک تکلیف بدانند.

وی عنوان کرد: همچنین باید عملکرد اجلاس در گذشته مورد ارزیابی قرار بگیرد تا در آینده نتایج بهتری به دست آید. 

کد مطلب 1555024

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