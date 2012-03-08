امنیت در مرزهای کشور حکم فرما است/تجهیزات دریابانی کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم ستاد احمد گراوند ظهر پنجشنبه در نشست مطبوعاتی که در مهمانسرای فیروزه نیروی انتظامی برگزار شد، بیان داشت: با اجرای طرح انسداد مرزهای شرق و غرب کشور امنیت خوبی در مرزها برقرار است.

وی اظهارداشت: سال 89 تنها سالی بود که اعتبارات انسداد مرزها 100 درصد محقق شد، در سال 90 هم اعتبارات خوبی تخصیص یافت امیدواریم تا پایان سال 100 اعتبارات تحقق یابد.

امیر گراوند افزود: مرزبانی ناجا در راستای رفع خلاهای موجود در مرزهای غرب و شرق با همکاری سپاه قدامات مناسبی را در سال 90 با احداث پاسگاه های مرزی، برجک، نصب دوربینهای دید در شب انجام داده است.

جانشین مرزبانی ناجا اضافه کرد: استقرار پاسگاه مرزبانی در سراوان موجب کاهش 25 درصد مواد مخدر به داخل کشور شد، همچنین در شهرهای سردشت و پیران دشت غرب کشور هم با همکاری سپاه موفق به کاهش ورود افراد مسلح غیرمجاز شدیم.

وی با اشاره به اقدام به عبور 130 شرور مسلح از مرزهای کشور طی 11 ماهه امسال افزود: 82 شرور مسلح در درگیری با نیروهای مرزبانی به هلاکت رسیدند و 48 نفر دستگیر شده اند. آمار نشان می دهد در مجموع متجاوزین مسلح و غیر مسلح به مرزهای کشور و ایرانی هایی که قصد خروج غیر قانونی داشته اند 25 درصد کاهش نشان می دهد.

گراوند با بیان اینکه در سال جاری تعداد کشته های ضد انقلاب نسبت به نیروهای مرزبانی پنج به یک بوده است، یادآور شد: این آمار نشان می دهد در درگیریهای میان مرزبانی با متجاوزین به مرزها از هر پنج کشته متجاوزین یک شهید داشته ایم که براساس امار درگیری مزربانی با اشرار در مرزها نسبت به سال گذشته 25 درصد کاهش یافته است اما به لحاظ هلاکت متجاوزین 10 درصد افزایش داشته ایم.

به گفته جانشین مرزبانی ناجا، طی بررسی های انجام شده به طور میانگین در 11 ماهه سال 90 روزانه 90 نفر از متجاوزین در مرزهای ایران دستگیر شده اند و روزانه بیش از هزار نفر از مرزها ترد شده اند که با کاهش 10 درصدی مواجه بوده ایم.

وی با اشاره به حضور پر شور مردم در پای صندوقهای رای و خلق حماسه ای دیگر، عنوان کرد: مرزبانی ناجا هم در ایام انتخابات وظیفه ایجاد امنیت در مرزهای کشور را داشت ک علیرغم برنامه های زیاد عناصر ضد انقلاب برای ایجاد نا امنی، خوشبختانه امنیت بسیار عالی در مرزها برقرار بود.

تحویل دو ناوچه 60 فوتی به دریابانی هرمزگان

جانشین مرزبانی ناجا تصریح کرد: صبح امروز دو فروند ناوجه 60 فوتی در کیش تحویل دریابانی هرمزگان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه کنترل مرزهای آبی سخت تر از مرزهای خاکی است، عنوان کرد: هنوز امکانات دریابانی متناسب با مرزهای آبی نیست، و بر اساس اولویتهای مرزبانی تحویل شناورهای 17 فوتی، 22 فوتی و ناوچه های 60 فوتی ادامه خواهد یافت.

گراوند در تشریح عملکرد کشفیات مرزبانی کشور افزود: در 11 ماهه امسال نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش کشف انواع مواد مخدر، 86 درصد افزایش کشف اسلحه، 78 درصد افزایش کشف مشروبات الکلی، 11 درصد افزایش قاچاق سوخت داشته ایم.

وی با اشاره به عملکرد دریابانی هرمزگان گفت: در آبهای استان هرمزگان در 11 ماهه امسال پنج تن انواع مواد مخدر کشف شد که نسبت به سال گذشته 400 درصد افزایش کشف را نشان می دهد.

کشف 30 میلیون عدد انواع مواد محترقه

سرتیپ دوم گراوند هم چنین با اشاره به نزدیکی به مراسم چهارشنبه سوری عنوان کرد: از آذرماه امسال برخورد با قاچاقچیان مواد محترقه تشدید شد و 30 میلیون عدد کشف و ضبط شد که در یک مورد در استان بوشهر11 میلیون مواد محترقه کشف شد.

قاچاق سوخت تا یکسان سازی قیمتها ادامه دارد

وی در مورد دلایل افزایش قاچاق سوخت در مرزهای ایران افزود: تفاوت قیمت سوخت در داخل با کشورهای همسایه موجب شده است تا برخی افراد سودجو با ترفندهای مختلف اقدام به خروج غیرقانونی سوخت از مرزهای ایران داشته باشند.

گراوند تصریح کرد: اگر دستگاه های مختلف که در امر توزیع و مصرف سوخت دخیل هستند نظارت مناسبی نداشته باشند تبعات آن به سوی مرزبانی و نیروی انتظامی خواهد بود.

وی در مورد اولویتهای مرزبانی در دریا تصریح کرد: به لحاظ اهمیت استانهای هرمزگان، چابهار، بوشهر و خوزستان به ترتیب از اهمیت خاص برخوردار هستند همچنین استانهای ایلام، مازندران، گلستان هم در شمال کشور مورد توجه مرزبانی جهت تجهیز و تقویت قرار دارند.