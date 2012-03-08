130 کتابخانه در کانونهای مساجد اردبیل فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، نادر سقا پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه مدیران کانونهای فرهنگی، هنری مساجد اردبیل با اشاره به عضویت علاقمندان در کتابخانه کانونهای فرهنگی، هنری مساجد استان افزود: 24 هزار و 500 نفر در این کتابخانه ها عضویت دارند و از کتابهای این کانونها با موضوعات مختلف استفاده می کنند.

وی از برگزاری مراسم تجلیل از فعالان کانونهای مساجد استان خبر داد و اضافه کرد: این مراسم در روز 20 اسفند در یکی از سالنهای همایش اردبیل برگزار می شود تا از زحمت کشان عرصه فرهنگی، هنری کانونهای مساجد قدردانی شود.

سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان اردبیل با اشاره به تعداد کانونهای مساجد استان اضافه کرد: 250 کانون فرهنگی و هنری در مساجد استان در زمینه های مختلف فعالیت کرده و نیروهای فکری و فرهنگی پرورش می دهند.

وی تصریح کرد: از این تعداد 150 کانون در مساجد شهری و 100 کانون در مساجد روستایی فعالیت می کنند که نسبت 60 درصد به 40 درصد کانونهای شهری به روستایی را شاهد هستیم.

این مسئول این تعداد کانون را برای مساجد اردبیل کافی ندانست و با اشاره به تامین اعتبار کانونهای مساجد اضافه کرد: کانونهای مساجد بودجه اختصاصی دارند که به صورت عادلانه در بین کانونهای مساجد شهری و روستایی به نسبت فعالیتهای آنها توزیع می شود.

وی بودجه شاخصهای فرهنگی استان را از دیگر محلهای تامین اعتبار دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد برشمرد و یادآور شد: علاوه بر بودجه اختصاصی، بودجه شاخصهای فرهنگی از محل اعتبارات استانی و از طریق ارشاد اسلامی به این دبیرخانه اختصاص داده می شود.

سقا تامین اعتبار از طریق نهادهای و دستگاههای دیگر را سومین روش تامین اعتبار کانونهای مساجد دانست و تصریح کرد: کانونهای فرهنگی و هنری مساجد بعد از دریافت مجوز به صورت خودجوش و از طریق دستگاههای فرهنگی و خیران برنامه های مشارکتی انجام می دهند.

وی ارتقا کیفیت برنامه های کانونهای فرهنگی را از اهداف این دبیرخانه در سال 91 برشمرد و متذکر شد: برنامه های کانونهای مساجد باید از لحاظ محتوایی و استفاده از فناوریهای جدید مورد توجه قرار گیرد و طبق برنامه ریزیها این مقوله ها در اولویت قرار گرفته اند.

سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان کشف استعدادهای فرهنگی و هنری را از دیگر اهداف کانونهای مساجد عنوان کرد و افزود: کانونهای مساجد به جهت فعالیت در محلات مختلف و ارتباط نزدیک با نوجوانان و جوانان می توانند با پی بردن به استعدادهای فرهنگی و هنری محلات و روستاها آنها را کشف و به عرصه ظهور برسانند.

وی تشکیل 150 حلقه های چهره به چهره تربیتی، اداره خبرگزاری شبستان در حوزه خبرهای دینی و فرهنگی، 20 هسته پژوهشی و 18 مورد کانون تخصصی از دیگر فعالیتهایی است که زیر نظر سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی، هنری مساجد استان انجام می شود.

