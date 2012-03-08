جشنواره عکس محرم در نوشهر پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی معصومی گرجی مسئول واحد هنر های تصویری حوزه هنری مازندران ظهر پنجشنبه در مراسم پایانی جشنواره عکس محرم غرب استان افزود: نخستین جشنواره عکس محرم ویژه غرب استان با موضوع محرم و آیین های سوگواری امام حسین (ع) برگزار شد.

وی افزود: در مجموع از بین هزار و 119 اثر رسیده به دبیرخانه این جشنواره 30 اثر به بخش نمایشگاهی این جشنواره راه یافت.

معصومی گفت: مرتضی جعفری، داود اکبرزاده، ریحانه پیش سرایان به عنوان نفرات برتر تقدیر و از فرزانه جان محمدی،حسین بریجانی و فرشته همتی دیارجان در بخش ویژه تقدیر شد.

همزمان با مراسم پایانی جشنواره عکس محرم، نمایشگاهی از آثار راه یافته به بخش نهایی جشنواره به مدت یک هفته در گالری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر برپا است.

افراد می توانند جهت بازدید از این نمایشگاه، از ساعت 9 صبح الی 18 عصر به نوشهر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه کنند.



