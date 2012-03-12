کوروش پرند در گفتگو با مهر با اعلام اینکه وزارتخانه جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای قابلیتهای بسیار بالایی یرای خدمت به مردم است، گفت: ضرورت دارد یک تعامل بین بخشی برای ایجاد هم افزایی جهت دستیابی به اهداف در این وزارتخانه صورت پذیرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در همین راستا به دنبال تدوین یک الگوی مناسب برای ارتباط و تعامل بین بخشی با دستگاه های اجرایی هستیم.

پرند تاکید کرد: در حال حاضر تناسب بین آموزش های دانشگاهی و نیاز بازار کار متعادل نیست و ضرورت دارد براساس نیاز بازار کار برنامه ریزی های لازم برای ایجاد این تعادل صورت پذیرد.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی کشور نیاز به شناسایی و طبقه بندی مشاغل براساس استعدادها و ظرفیت های بومی و منطقه ای در کشور وجود دارد تا از این طریق بتوانیم برای آموزش های مورد نیاز حرفه های مختلف و دستیابی به اشتغال پایدار برنامه ریزی لازم را انجام دهیم.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، بر تعامل و ارتباط موثر بین بخش های مختلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه های اجرایی مرتبط با رسالت های این وزارتخانه تاکید کرد و بیان داشت: برای ایجاد تعامل و ارتباط موثر بین بخشی و فرا دستگاهی، کمیته ها و کارگروه های تخصصی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در حال شکل گیری است.