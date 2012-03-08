ارزیابی کتب درسی/ برگزاری دوره تربیت مربی فیض نور

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول دفتر ارزیابی آموزشی حوزه‌های علمیه خواهران کشور گفت: کتب درسی حوزه‌های علمیه خواهران از سوی استادان این حوزه‌ها ارزیابی می‌شوند.



حجت‌الاسلام امین نصیری‌پور با بیان اینکه دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی حوزه‌های علمیه خواهران کشور در مرحله فعلی برخی از کتب و جزوات را به لحاظ ساختار، محتوا و سایر مولفه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌دهد، تصریح کرد: برای شناسایی وضعیت موجود کتب درسی، پرسش‌نامه‌هایی به صورت اختصاصی متناسب با کتب مورد نظر،‌ برای استادان و طلاب طراحی شده، تا نظرات پیشنهادی آنان در مورد این کتب جمع‌آوری شود و پس از ملاحظه و تحلیل نتایج، مبنای برنامه‌های درسی آتی قرار گیرد.



برای اجرای طرح ارزیابی مدارس به صورت تصادفی انتخاب می شوند



وی با اشاره به اینکه این طرح شامل کتب درسی مقطع سطح دو(کارشناسی) و سطح سه (کارشناسی ارشد) می‌شود، ادامه داد: در راستای اجرای این ارزیابی تعدادی از مدارس علمیه به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند و پرسشنامه از سوی استادان و طلاب آنها تکمیل می‌شود.



مسئول دفتر ارزیابی آموزشی حوزه‌های علمیه خواهران کشور افزود: کتب اختصاص یافته به هر یک از مدارس علمیه منتخب در این طرح نیز متفاوت است و هر مدرسه علمیه تعدادی از کتب را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.



وی یادآور شد: این کتاب‌ها شامل درسنامه علم صرف، آموزش عقاید، مفردات قرآن، احکام دختران و کلام جدید ویژه سطح دو و تحریر القواعد الفقهیه و معانی القرآن ویژه مقطع سطح سه هستند.



دوره تربیت مربی فیض نور در حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شد



دوره تربیت مربی فیض نور از سوی معاونت فرهنگی‌تربیتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شد.



مدیر تبلیغ مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در آغاز این دوره آموزشی با اشاره به استقرار حوزه‌های علمیه خواهران در نقاطی با ترکیب جمعیتی اهل سنت، تصریح کرد: به همین دلیل لازم بود در زمینه ارتقاء سطح علمی و توانمندی طلاب در پاسخ به شبهات اهل سنت و ترویج معارف اهل بیت(ع) اقداماتی صورت گیرد.



حجت‌الاسلام سیدمحمود صانعی با بیان اینکه دوره‌های فیض نور در همین راستا اجرا می‌شوند، اضافه کرد: قبلا به منظور برگزاری این دوره‌ها طلاب پایه‌های چهار و پنج به شهر قم فراخوانده می‌شدند، اما اکنون معاونت فرهنگی تربیتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، طرح تربیت مربیان طرح فیض نور را در قم برگزار می‌کند و این مربیان در مناطق مختلف طرح فیض نور را به انجام می‌رسانند.



برگزاری دوره تربیت مربی طرح فیض نور در سه بخش



مدیر تبلیغ مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به اینکه نخستین دوره تربیت مربی طرح فیض نور سال گذشته در قم به انجام رسید، اضافه کرد: مرحله مقدماتی و غیرحضوری دومین دوره این طرح نیز پیش از این برگزار شده است و اکنون شاهد برگزاری مرحله تکمیلی دومین دوره تربیت مربی طرح فیض نور هستیم.



وی با اشاره به اینکه مربیانی از استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، هرمزگان، آذربایجان شرقی وغربی، بوشهر، گلستان، گیلان و کرمانشاه برای شرکت در این دوره دعوت شده‌اند، افزود: مباحثی که در این دوره ارائه می‌شود شامل شیوه‌های ارتباط و جذب مخاطب، تاریخ پیدایش شیعه و حوادث بعد از رحلت پیامبر(ص)، کلام تطبیقی در خصوص عدل، آشنایی با مبانی فقهی ائمه اربعه اهل سنت و جعل و وضع حدیث در کتب اهل سنت می‌شود.



صانعی یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اجرا شده در این دوره را ارائه مباحث به صورت تطبیقی ذکر کرد و گفت: در همین راستا مباحث پیرامون یک موضوع از دیدگاه اهل سنت مطرح، سپس نظرات شیعه در آن موضوع بیان و در نهایت در شکل اقناعی جمع‌بندی می‌شود.



وی افزود: مباحث کلام تطبیقی در خصوص عدل و آشنایی با مبانی فقهی ائمه اربعه اهل سنت به صورت پرسش و پاسخ نیز طرح خواهد شد.



شیوه تبلیغ در اثرگذاری میان اهل سنت تاثیرگذار است



معاون فرهنگی تربیتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با بیان این که مربیان طرح فیض نور حوزه‌های علمیه که در مناطق با ترکیب جمعیتی اهل سنت حضور دارند باید با گفتگوهای رایج اهل سنت آشنا شوند، تصریح کرد: شیوه تبلیغ در اثرگذاری میان اهل سنت تاثیرگذار است.



حجت‌الاسلام محمدتقی قندی در مراسم آغاز به کار دوره تربیت مربی طرح فیض نور که در اردوگاه فاطمه‌الزهرا(س) قم برگزار شد، گفت: باید تلاش مستمری داشته باشیم تا با گفتگو‌های رایج در میان اهل سنت آشنا شویم.



وی با بیان اینکه در مقابل اهل سنت باید تمسک به کتاب‌ها و منابع با دقت صورت گیرد، یادآور شد: طبیعی است که برخی از منابع، مورد قبول آنان نیست و در منابع مختلف نیز باید بررسی کنیم که کدام روایات را مورد توجه قرار دهیم.



شناخت عالم ذهنی اعتقادات اهل سنت ضروری است



معاون فرهنگی تربیتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با بیان اینکه باید به عالم اعتقادات اهل سنت احاطه پیدا کنیم، اضافه کرد: شناخت عالم ذهنی اعتقادات اهل سنت ضروری است.



وی با بیان اینکه در مواجهه با اهل سنت باید اقتضائات مناطق مختلف و رفتار آنها را در نظر گرفت، ادامه داد: شیوه تبلیغ در اثرگذاری میان اهل سنت تاثیرگذار است.



قندی با اشاره به اینکه گاهی اوقات در دفاع از اعتقادات فرصت اندکی وجود دارد، ادامه داد: باید پیش‌بینی لازم برای این گونه فرصت‌ها وجود داشته باشد و مطالب را از قبل مهیا کرده باشیم.



وی هدف از برگزاری دوره تربیت مربی فیض نور را تربیت افراد در سطح مدارس علمیه و در سطح اجتماع دانست و ادامه داد: باید توجه شود که در مقابل اهل سنت جبهه‌سازی نکنیم و فضای تقابل ایجاد نشود، چرا که این امر خواسته دشمن بوده و از مدت‌ها قبل برای آن برنامه‌ریزی کرده است.



باید با تمسک به قرآن امامت را درک کرد



معاون فرهنگی تربیتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به احادیثی از پیامبر اکرم(ص) در مورد تمسک به قرآن کریم در دوران فتنه‌ها و توسل به ثقلین اظهار داشت: باید با تمسک به کتاب خدا بتوانیم امامت را درک کنیم.



وی با بیان اینکه باید نگاه عمیق‌تری نسبت به قرآن در راهنمایی به سوی امامت داشته باشیم، اظهار داشت: آیات الهی و قرآن کریم هدایتگر به سوی امامت هستند.



قندی با اشاره به لزوم فهم حقیقت از طریق آیات قرآن کریم علاوه بر روایات اضافه کرد: این وعده پیامبر است هر کس قرآن را پیشوای خود قرار دهد قرآن او را به سوی حق راهنمایی خواهد کرد.

