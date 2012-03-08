متکدیان اردبیل جمع آوری می شوند/آماده باش سازمان آتش نشانی

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی متولیان جشن "نوروز بایرامی" افزود: متکدیان شهری با همکاری تیمی متشکل از بهزیستی، شهرداری و دادگستری از سطح شهر جمع آوری و به اردوگاه متکدیان فرستاده می شوند.

وی با بیان اینکه تعداد متکدیان در شهر اردبیل نسبت به دیگر مراکز استانها کمتر است، تصریح کرد: در سطح شهر اردبیل حدود 20 متکدی شناسایی شده که سه نفر آن زن و بقیه مرد هستند.

بدری اضافه کرد: بررسیها ثابت کرده شهر اردبیل نسبت به اکثر مراکز استانها از نظر وجود گداها، چهره زیباتری دارد و متکدیان اردبیل در ساعات خاصی تکدی گری می کنند.

وی از افزایش متکدیان در ایام خاص به خصوص در ایام منتهی به عید نوروز در اردبیل خبر داد و تصریح کرد: محل متکدیان در شهر مشخص است و شهرداری تنها کاری که می تواند در حوزه وظایف خود انجام دهد ناامن کردن محل برای تکدی گری است.

شهردار اردبیل با بیان اینکه همه متکدیان مستحق نیستند، اضافه کرد: برخی از متکدیان وضع مالی خوبی دارند و حتی در صحبتهایشان اعتراف کرده اند که وضعیت زندگی خود را برای در آمد روزانه 50 هزار تومانی تنظیم کرده اند.

وی از آماده باش کامل سازمان آتش نشانی در روزهای پایان سال خبر داد و گفت: سازمان آتش نشانی برای ارائه خدمات به شهروندان در روزهای آخر سال به خصوص در روز چهارشنبه سوری آمادگی کامل دارند تا اگر اتفاقی بیفتد در کمترین زمان ممکن برای پیگیری از آسیب دیدگی بیشتر اقدام کند.

بدری نورپردازی پل هوایی بسیج اردبیل و رنگ آمیزی و تمیز کردن سایر پلهای هوایی موجود در سطح شهر را از جمله اقدامات در نظر گرفته شده برای استقبال از بهار برشمرد.

وی عنوان کرد: رفت و روب کامل روفوژها و نیوجرسیهای شهری، رفع نواقص سرویسهای بهداشتی، بازسازی پرچمهای نصب شده در سطح شهر، نصب بنرهای ویژه پیام‌رسانی فصل بهار، پخش 200 سبزه آماده در بین مسافران در چهار میدان ورودی شهر و... جزو مهمترین تدارکات مجموعه شهرداری اردبیل برای استقبال از عید نوروز و فصل بهار است.

