امام جمعه موقت ورامین چهره ماندگار تبلیغ استان تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه موقت ورامین، مدیرکل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران، مؤلف مجموعه شش جلدی "مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید" و کتاب "وهابیت" نیز هست.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران در مراسم تجلیل از مبلغان برتر استان که در اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، گفت: در استان تهران یکهزار مبلغ وجود دارد که صرفاً به این کار مقدس اقدام می کنند و در این مراسم از 210 نفر از این مبلغان تقدیر خواهد شد.

منبر و تبلیغ برترین و مؤثرترین رسانه هاست

حجت الاسلام نصیر نیک نژاد افزود: منبر و تبلیغ به عنوان برترین و مؤثرترین رسانه اهمیت خاصی دارد.

گفتنی است در این مراسم، حجت الاسلام سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ،حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی، سید رضا تقوی، کاظم صدیقی، ناصر رفیعی و‌ سید ابوالقاسم شجاعی که از واعظان برتر بودند نیز طی سخنانی به تبیین اهمیت جایگاه تبلیغ پرداختند و خواستار توجه بیشتر مراکز فرهنگی به جایگاه مبلغین شدند.

همچنین ازدیگر مبلغان برتر ادارات تبلیغات اسلامی استان از جمله حجج اسلام عبدالحمید عبدالاحد از شمیرانات، مطلبی از جنوب غرب تهران، غلامعلی ناطق خراسانی از شمال شرق، سیدمهدی حسام از جنوب شرق، قاسم خداپرست از پاکدشت، میرشاه ‌ولد از شمال غرب، مهدی نصیری از قرچک، حسن عامری از شهرری، نوروزی از اسلامشهر، کریم شائق از رباط‌ کریم، اصغر قاسمی از شهر قدس، نورعلی خان ‌نیا از فیروزکوه، حمید مشهدی‌آقایی از دماوند، مسعود عالی و علی غروی تجلیل به عمل آمد.