کمک مراجع تقلید در جشن نیکوکاری در آستانه نوروز

عبدالله جلالی در حاشیه مراسم روز جشن نیکوکاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که امسال 50 پایگاه اصلی در سطح استان برای جمع آوری کمک های مردمی، در نظر گرفته است، تصریح کرد: علاوه بر این ها پایگاه های فرعی نیز در مراکز آموزشی و مدارس، مراکز بخش ها، ادارات، کارخانجات، بیمارستان ها و ... نیز آماده جمع آوری هدایای مردمی برای کمک به نیازمندان هستند.



کمک 323 میلیونی تومانی قمی ها به جشن نیکوکاری سال گذشته



وی با بیان این که مردم قم همیشه در کمک و یاری به نیازمندان پیش قدم بوده اند، اظهار داشت: برای مثال در سال گذشته رقمی برابر 323 میلیون تومان شامل کمک های نقدی و غیر نقدی در روز جشن نیکوکاری در قم جمع آوری شد.



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم در ادامه با اشاره به رقم برخی از کمک های مراجع عظام و ادارات قم به جشن نیکوکاری امسال، بیان داشت: برای نمونه از صبح امروز تا این لحظه از سوی دفتر آیت الله سیستانی مبلغ چهار میلیون تومان و دفتر آیت الله فاضل لنکرانی چهار میلیون تومان به جشن نیکوکاری امسال کمک شده است.



وی اضافه کرد: همچنین شهرداری و شورای اسلامی شهر قم مبلغ هفت میلیون تومان و اتحادیه صنف پوشاک استان نیز رقم چهار میلیون تومان به جشن نیکوکاری در آستانه نوروز 91 کمک کرده‌اند.

