همه امکانات برای بهره وری مناسب آمورزشی در گنبد مورد استفاده قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش با اشاره به آغاز سال نو و برگزاری جشن نیکوکاری اظهار داشت: انجمن اولیا و مربیان میتوانند در کمک به دانشآموزان بیبضاعت در آستانه سال نو نقش داشته باشند و با هماهنگی با افراد متمول کمکهای خیرخواهانه را به دانشآموزان بی بضاعت اهدا کنند.
مدیر آموزش و پرورش گنبدکاووس نیز با اشاره به برگزاری جشن نیکوکاری در آستانه سال جدید گفت: با توجه به برگزاری این جشن وکمکهای انجمن اولیاء و مربیان برخی اقلام مورد نیاز دانش آموزان بی بضاعت تهیه شده و در بین دانش آموزان توزیع خواهد شد.
نبی الله آخوندی با اشاره به کمبود فضای آموزشی بویژه مدرسه راهنمایی و دبیرستان در شهرک بهارستان گفت: مدرسه ابتدایی این شهرک در دو نوبت فعال است که باید تک نوبته باشد.
وی تصریح کرد: شش هزار متر زمین فضای آموزشی در شهرک بهارستان وجود دارد که باید اسناد آن تحویل آموزش و پرورش شود تا نسبت به ساخت مدرسه در شهرک بهارستان اقدام شود.
وی با بیان اینکه محله یوسف آباد و شهرک اندیشه از نظر فضاهای آموزشی وضع مناسبی ندارد افزود: برای تعیین تکلیف فضاهای آموزشی با شهرداری گنبد و اداره کل آموزش و پرورش نامهنگاری انجام شده است.
آخوندی در خصوص تخفیف50 درصدی قبوض آب و برق، گاز ، نفت نیز یادآور شد: براساس هماهنگیهای انجام شده دستگاههای خدماتی در صدور قبوض تخفیفهای تعیین شده را اعمال کنند.
نظر شما