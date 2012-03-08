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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۳۶

نفت و پرشین به دیدار پایانی لیگ برتر ووشو راه پیدا کردند

نفت و پرشین به دیدار پایانی لیگ برتر ووشو راه پیدا کردند

مرحله نیمه نهایی رقابت‌های ووشوی لیگ برتر باشگاه‌های کشور با صعود دو تیم نفت و پرشین به دیدار پایانی این دوره از مسابقات پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها صبح امروز پنجشنبه در آکادمی ووشو برگزار شد که در اولین دیدار پرشین با حساب 11 بر 2 از سد مقاومت بسیج گذشت و به دیدار نهایی راه پیدا کرد.

در دیگر دیدار این مرحله دو تیم نفت تهران و دانشگاه آزاد مقابل هم صف آرایی کردند که در نهایت شاگردان محمد جعفری در تیم نفت با نتیجه 9 بر 4 حریف خود را شکست داده و حریف پرشین در دیدار نهایی شدند.

بدین ترتیب عصر امروز پنجشنبه ابتدا در دیدار رده بندی مسابقات ووشوی لیگ برتر باشگاه‌های کشور مقاومت بسیج به مصاف دانشگاه آزاد می‌رود و سپس در بازی نهایی نفت تهران قهرمان چهار دوره متوالی این رقابت‌ها برای دفاع از عنوان قهرمانی خود رودرروی پرشین قرار می‌گیرد.

کد مطلب 1555040

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