به گزارش خبرنگار مهر، کاظم فرهمند ظهر پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه در طول این برنامه، همه مردم تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند، تصریح کرد: اگر کسی از قالب این طرح خارج شود، همه هزینه‌ها را باید خودش پرداخت کند.

وی با بیان اینکه تا انتهای سال 91 کل جمعیت کشور تحت پوشش برنامه پزشک خانواده قرار می‌گیرند، اظهار کرد: در این برنامه باید هر خانواده، یک پزشک انتخاب کنند و برای همه بیماری‌ها به پزشک خانواده مراجعه کنند.

سرپرست دانشکده علوم پزشکی نیشابور با اشاره به اینکه در سطح اول یعنی مراجعه به پزشک خانواده، همه خدمات رایگان است، تصریح کرد: اگر نیاز به متخصص باشد، پزشک خانواده بیمار را به پزشک متخصص ارجاع می‌دهد.

فرهمند اضافه کرد: در این برنامه هر فرد نمی‌تواند به ‌صورت مستقیم به پزشک متخصص مراجعه کند.

وی درباره طرح پزشک امین چنین موضع گرفت: این طرح با توجه به آنکه موازی برنامه پزشک خانواده بود با مخالفت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مواجه شد.

وی یادآور شد: در حال حاضر هر بیمه‌شده‌ ای با دفترچه هر شرکت بیمه‌ای می‌تواند به پزشک خانواده مراجعه کند.