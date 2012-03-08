مسابقات لیگ دسته دوم بدمینتون کشور در نیشابور آغاز شد

مسئول اجرایی مسابقات مسابقات لیگ دسته دوم بدمینتون کشوری در حاشیه برگزاری این مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این مسابقات 12 تیم از استان‌های خراسان رضوی، لرستان، کردستان، کرمان، زنجان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، تهران، اصفهان و مرکزی حضور دارند.

محمدرضا زراعتی افزود: تیم‌های مذکور در دو گروه شش‌تایی و در دو مرحله به صورت ضربدری به رقابت می‌پردازند.

دبیر هیئت بدمینتون نیشابور، ادامه داد: بعد از 34 بازی از هر گروه دو تیم قهرمان به لیگ دسته یک کشور راه ‌پیدا می‌کنند.

زراعتی تصریح کرد: این مسابقات در رده سنی آزاد بوده و هر تیم ملزم به استفاده از دو بازیکن جوان است.

به گفته وی، این مسابقات حضور 15 داور و چهار کادر اجرایی در سه روز به میزبانی هیئت بدمینتون نیشابور در حال برگزاری است.