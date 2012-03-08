طرح آبخیزداری تنها در چهار حوزه از 18 حوزه آبخیز فیروزکوه اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‏ الله خانمحمدی اظهارداشت: حوزه آبخیزداری روستایی درده شهرستان فیروزکوه در حدود 22 هزار هکتار است که اجرای طرح آن در سال 89 آغاز شد.

وی افزود: اعتبار اختصاص یافته به حوزه آبخیزداری روستایی درده 300 میلیون تومان و کل اعتبار مورد نیاز برای اتمام این طرح سه میلیارد و 300 میلیون تومان است.

این مسئول بیان داشت: در آخرین جلسه شورای برنامه ‏ریزی استان تهران مصوب شد که یک و نیم میلیارد تومان از اعتبار این طرح در سال90 و یک و نیم میلیارد دیگر آن در سال 91 اختصاص داده شود.

وی اضافه کرد: وجود هر چه بیشتر درختان و فضاهای سبز در زمینه شفاف‏ سازی آبهای رودخانه‏ای و جاری اهمیت به سزایی دارد.

جهاد کشاورزی "ارجمند" در استان تهران نمونه شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه از کسب رتبه برتر جهاد کشاورزی ارجمند در طرح سربازان سازندگی خبر داد.

روح الله درویش خضری اظهار داشت: پیرو بازدیدهای به عمل آمده از سوی کارشناسان اداره کل ترویج کشاورزی استان تهران، مرکز جهاد کشاورزی ارجمند در اجرای طرح سربازان سازندگی و بکارگیری مناسب آنان در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی دراستان تهران نمونه شد.

وی افزود: بکارگیری سربازان در امور آموزشی و ترویجی، مشاوره فنی، ایجاد مزارع نمایشی و ارائه نشریات آموزشی و ترویجی و سایر فعالیتهای مرتبط با وظایف و دستورالعملهای اجرایی دلایل عمده برگزیده شدن این مرکز به عنوان نمونه استان بوده است.

لزوم تغییر شیوه آبیاری از سنتی به قطره ‏ای در دماوند و فیروزکوه

نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی خواستار توجه به لزوم تغییر شیوه آبیاری از سنتی به قطره‏ای در دماوند و فیروزکوه شد.

شاهرخ رامین اظهار داشت: از گذشته‏های دور تا به امروز، کشاورزی در زمره یکی از اصلیترین کاربریهای شهرستان‏های دماوند و فیروزکوه مطرح بوده است.

وی ادامه داد: متاسفانهاین امر، در چند سال اخیر تحت‏الشعاع تشدید فقر منابع آبی سفره‏های زیر سطحی قرار گرفته و کشاورزان را با معضلات فراوانی مواجه ساخته است.

این مسئول بیان داشت: اجرای تمهیداتی نظیر توسعه آبیاری تحت فشار یا قطره‏ای در راستای بهره ‏وری صحیح از منابع آبی امری حیاتی، راهکار نجات کشاورزی و تأمین ‏کننده آب شرب نسل آینده محسوب می ‏شود.

271 هزار تن محصولات باغی در دماوند تولید شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند از تولید نزدیک به 271 هزار تن انواع محصولات باغی در نقاط مختلف این شهرستان در سال جاری خبر داد.

حمیدرضا خلیلی اظهار داشت: پیش از جدایی غرب استان تهران در قالب استان البرز، دماوند رده دوم تولید محصولات باغی در استان تهران را به خود اختصاص می ‏داد.

وی ادامه داد: اما با استقلال غرب استان تهران و تشکیل استان البرز، شهرستان دماوند پرچمدار تولید در عرصه‏های باغی استان تهران قلمداد می‏شود.

خلیلی با اشاره به عمده محصولات باغی سطح شهرستان دماوند بیان داشت: از جمله محصولات باغی شهرستان دماوند می ‏توان به سیب، هلو، گیلاس و ... اشاره کرد.

وی افزود: این بخش در مهمترین شاخصهای عملکردی خود همچون تولید سیب، احداث نهالستان، گلهای شاخه بریده، باغات و ... به توفیقات قابل ملاحظه‏ای دست یافته است.

این مسئول یادآورشد: این مهم در سایه اجرای طرحهایی مانند اصلاح و احیا شامل هرس، تغذیه، جایگزینی ارقام تجاری، تغییر شیوه آبیاری از سنتی به تحت فشار، سود جستن از پایه‏های رویشی و ... کارکرد مطلوبی را ارائه کرده است.