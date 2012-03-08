به گزارش خبرنگار مهر، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان سما کشور، ظهر پنجشنبه در این همایش گفت: باید از برخی روشهای سنتی آموزشی، فاصله بگیریم و به طرف روشهای جدید حرکت کنیم.
محمدجواد روشنفکر افزود: انتظار میرود در آینده سه مهارت کامپیوتر، آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم و مهارتهای زندگی و شهروندی مورد توجه قرار بگیرد.
وی اظهار کرد: این طرح در حال اجرا است و توسط یونسکو به تمام کشورهای عضو پیشنهاد داده میشود.
مدیر مدارس خارج از کشور سازمان سما، گفت: در مدارس سما دانشآموزان آماده میشوند تا به مراحل جدیدی از خودشناسی و توان شناخت محیط و جامعه برسد که لازمه یک شهروند موفق در دنیاست.
روشنفکر تصریح کرد: از لحاظ آموزشی و تربیتی در این مدارس دانشآموزان از لحاظ شخصیتی رشد و اعتماد به نفس پیدا میکنند و افرادی مستقل میشوند که میتوانند تصمیم صحیح بگیرند.
معاون دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس مراکز آموزش فرهنگی سما نیشابور نیز گفت: تبدیل روشهای معلم محور در یادگیری به روشهای دانشآموز محور از اصول اساسی آموزشی مدارس سما است.
احمد عبداللهآبادی افزود: ایفای نقش محوری توسط دانشآموزان و حداکثر یادگیری آنها با تکنیکهای طرح MIاست.
وی با اشاره به هوش چندگانه که در آن به تفاوتهای فردی دانشآموزان توجه میشود، اظهار کرد: دانشآموز در این طرح در فرآیند یادگیری فعال بوده و معلم نقش راهنما دارد.
وی گفت: تفکر پژوهشی از اولویتهای مهم این طرح بود و شعار اساسی اجرای آن "نگاه کنید، فکر کنید و عمل کنید" است.
عبدالله آبادی تصریح کرد: 900 نفر دانشآموز در سه مقطع تحصیلی در شش آموزشگاه سما در نیشابور در حال تحصیل هستند.
وی گفت: آموزش زبانهای خارجی و یادگیری فناوری و اطلاعات برای دانشآموزان از اولویتهای مهم این مدارس است.
وی تصریح کرد: 10 نمونه تدریس، مستندسازی شده است که در جشنوارههای مرتبط شرکت فعال داشتند، عنوان کرد: این روشها یک الگو برای تغییر روشهای تدریس معلمان آموزش و پرورش است.
نظر شما