9 پایگاه کمکهای بندرگزیها را در جشن نیکوکاری جمع آوری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بخشی ظهر پنجشنبه در حاشیه جشن نیکوکاری افزود: همه ساله جشن نیکوکاری در آستانه سال جدید با همکاری ادارات ذیربط و با مشارکت همه آحاد مردم توسط کمیته امداد امام خمینی ( ره ) برای یاری رساندن به نیازمندان در آستانه سال نو برگزار می شود.
وی اضافه کرد: جشن نیکوکاری امسال با شعار "سیره نبوی، احسان علوی، جهاد اقتصادی و جشن نیکوکاری" برگزار می شود.
علیرضا عسگری افزود : کمک به افراد بی بضاعت از سیره پیامبر اکرم ( ص ) و ائمه اطهار ( ع ) است و از افراد نیکوکار با الگو گرفتن از ائمه اطهار بهترین دارایی های خود را در راه خدا انفاق می کنند.
وی نهاد مقدس کمیته امداد حضرت امام خمینی ( ره ) را هدیه ای ارزشمند در کشور دانست و افزود : کمیته امداد ( ره ) بندرگز نیز توانسته در این راستا و در خدمت به محرومان و افراد بی بضاعت در سطح شهرستان کارهای ارزشمندی انجام دهد.
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