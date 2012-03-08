9 پایگاه کمکهای بندرگزیها را در جشن نیکوکاری جمع آوری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بخشی ظهر پنجشنبه در حاشیه جشن نیکوکاری افزود: همه ساله جشن نیکوکاری در آستانه سال جدید با همکاری ادارات ذیربط و با مشارکت همه آحاد مردم توسط کمیته امداد امام خمینی ( ره ) برای یاری رساندن به نیازمندان در آستانه سال نو برگزار می شود.

وی اضافه کرد: جشن نیکوکاری امسال با شعار "سیره نبوی، احسان علوی، جهاد اقتصادی و جشن نیکوکاری" برگزار می شود. فرماندار شهرستان بندرگز نیز گفت: انجام هر کار خیری برای ما یک توفیق الهی است و افراد توانمندی که توانایی گره گشایی و رفع مشکلی را از کسی دارند باید همواره از درگاه خداوند منان به خاطر این توفیق بزرگ شکر گزار باشند. فرماندار شهرستان بندرگز نیز گفت: انجام هر کار خیری برای ما یک توفیق الهی است و افراد توانمندی که توانایی گره گشایی و رفع مشکلی را از کسی دارند باید همواره از درگاه خداوند منان به خاطر این توفیق بزرگ شکر گزار باشند.

علیرضا عسگری افزود : کمک به افراد بی بضاعت از سیره پیامبر اکرم ( ص ) و ائمه اطهار ( ع ) است و از افراد نیکوکار با الگو گرفتن از ائمه اطهار بهترین دارایی های خود را در راه خدا انفاق می کنند.



وی نهاد مقدس کمیته امداد حضرت امام خمینی ( ره ) را هدیه ای ارزشمند در کشور دانست و افزود : کمیته امداد ( ره ) بندرگز نیز توانسته در این راستا و در خدمت به محرومان و افراد بی بضاعت در سطح شهرستان کارهای ارزشمندی انجام دهد.