به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجید جمشاد افزود: متاسفانه با تاکیدات مکرر پلیس در خصوص رعایت مقررات به ویژه پرهیز از سرعت و سبقت های غیر مجاز این تخلفات مهلک در جاده های استان دائم تکرار می شود.

وی اظهارداشت: طی دوهفته اخیر بر اثر بی توجهی به مقررات توسط برخی از رانندگان متخلف حوادث دلخراشی در جاده های استان رخ داده است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی گیلان با اشاره به اینکه در این مدت 26 درصد متوفیان ناشی از حوادث، واژگونی خودرو بوده است، گفت: علت اصلی واژگونی خودرو تخطی از سرعت مطمئنه و عدم توانایی کنترل وسیله نقلیه توسط راننده در اکثر سوانح می باشد.

وی افزود: عجله و شتاب بی مورد برخی از رانندگان و همچنین اعتماد به نفس کاذب به خود و وسیله نقلیه سبب می شود تا با وجود تمام تلاشهای انجام گرفته توسط ارگانهای دخیل در امر ترافیک، رسانه ملی و مسئولان برای کاهش حوادث، شاهد وقوع مرگ و میر افراد جامعه باشیم.

جمشاد در ادامه از عموم رانندگان که با رعایت مقررات در حفظ ایمنی ترافیک نقش فعال دارند، گفت: با توجه به نزدیکی ایام تعطیلات نوروز به رانندگان متخلف هشدار می دهیم که با جدیت و قاطعیت با این گونه افراد برخورد خواهد شد.

وی تاکید کرد: پلیس راه اجازه نخواهد داد افراد حادثه جو جان و مال مردم را به خاطر بیندازد بنابراین از این پس بدون گذشت، خودروی رانندگانی که مرتکب تخلفات حادثه ساز شوند ضمن اعمال قانون و ثبت نمره منفی، 72 ساعت توقیف خواهد شد.