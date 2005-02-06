به گزارش سرويس سياسي مهر ، در اين بيانيه آمده است: ملت سربلند و افتخار‌آفرين ايران در طول تاريخ همواره هوشياري و استقلال فكري خود را حفظ كرده و در تنگناهاي حساس هوش سياسي خود را به جهانيان اثبات كرده است.

افتخارآفرينان ايراني پيروزي كشور را در دفاع مقدس در سالهاي اوليه انقلاب رقم زده و سربلندي كشور در دوران طلايي پس از انقلاب را به ارمغان آوردند و صدها دستاورد كوچك و بزرگ هديه الهي به مردمي بود كه با رهبري پير فرزانه خميني كبير (ره) در تغيير خود كوشيدند و مصداق وعده الهي شدند. ملت ما نقاب از چهره زشت استكبار برداشته و به جهانيان ثابت كرد كه در پس اين چهره مردم فريب شكنجه گاه‌هاي گوانتانامو و كشتار مردم بي دفاع كشورها و غارت ثروت محرومان جهان وجود دارد و عصمت پيام امام راحل را اثبات كرد كه مشكل اصلي جوامع امروزي دوري از معنويت است.



در ادامه اين بيانيه آمده است : جامعه انجمنهاي اسلامي اصناف و بازار كه همواره در حفظ و پاسداري از درخت پرثمر جمهوري اسلامي كوشا بوده، پيروزي مردمي‌ترين قيام تاريخ را به ملت پرشور و شعور ايران تبريك گفته و از آحاد كشور به خصوص اصناف و بازاريان دعوت مي‌كنيم كه در راهپيمايي روز 22 بهمن بار ديگر شكوه و عظمت ملت مسلمان ايران را به رخ جهانيان بكشند. تا به مسلمانان دنيا پيام وحدت و يكپارچگي را رسانده و به شيطان بزرگ و يارانش ثابت كنيم ملتي كه از شهادت نمي‌هراسد نمي‌توان با شعار دموكراسي به اسارت كشيد و حقوق انساني اسلام بسيار بالاتر از حقوق بشر استكباري است كه با سليقه زورمداران قلدر تفسير مي‌گردد.