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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۵۱

مکرمی به مهر خبر داد:

اجرای طرح صیانت از صندوق صدقات خیابانی کمیته امداد استان تهران

اجرای طرح صیانت از صندوق صدقات خیابانی کمیته امداد استان تهران

تهران – خبرگزاری مهر: معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان تهران اظهار داشت : در راستای حفاظت و صیانت از صندوق صدقات خیابانی، طرح صیانت از این صندوقها در حال انجام است.

مهدی مکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: علاوه بر ایمن سازی صندوق صدقات خیابانی ، اداره حراست کمیته امداد نیز به صورت نامحسوس از این صدوقها حفاظت می کند.

وی با اشاره به مشاهده سرقت از صندوق صدقات خیابانی که توسط معتادان صورت می گیرد، ‌تأکید کرد: با گشت زنی در خیابانها، موارد مشاهده شده به نیروی انتظامی اطلاع رسانی و افراد معتاد تحویل مراجع قضایی داده می شوند.

مکرمی با تشکر از نیروی انتظامی، اظهار امیدواری کرد که سرقت از صندوق صدقات خیابانی کاهش یابد تا مردم با خیال راحت تری صدقات خود را به این صندوق ها بریزند.

کد مطلب 1555050

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