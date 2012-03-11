نگارستان خراسان رضوی در انتظار مسافران/ حرم رضوی میزبان میلیونها زائر

به گزارش خبرنگار مهر، این استان دارای وسعتی بیش از 127 هزار کیلومترمربع است و مشهد شهر 1200 ساله و قطب زیارتی ایران اسلامی نگین انگشتری این خطه است که با ده ها امام زاده، ییلاقات رنگارنگ و با طراوت و رباط ها کاروانسراها و دیگر نقاط دیدنی جلوه های ماندگاری را در خویش گردهم آورده است که بخشی از آن برای سهولت در بازدید زائران معرفی می شود.

این کلانشهر میزبان آرامگاه فردوسی خالق شاهنامه به عنوان سرآمد حوزه فرهنگی است و سالانه شاهد بازدید یک میلون نفر از مجموعه فرهنگی و آرامگاه این شاعر حماسه سراست.

بعد از بازدید از بناهای تاریخی مسجد گوهرشاد، بقعه‌ خواجه ربیع، بقعه‌ گنبد سبز، آرامگاه نادرشاه افشار، خواجه اباصلت، خواجه مراد و گنبد هارونیه در توس می توانید برای تفریح به شهر بازی پارک ملت، کوهستان پارک شادی، باغ وحش و کوه سنگی در مشهد رفته و سپس برای تنفس در فضای بهاری و نشاط آور این خطه سری هم به ییلاقات طرقبه شاندیز، پارک وکیل‌آباد و بندگلستان بزنید.

تفرجگاه طرقبه شاندیز

شهرستان طرقبه شاندیز همواره مورد توجه بسیاری از گردشگران است. طبیعت زیبا و جاذبه های فرهنگ بومی و سنتی مردمان این ناحیه قابلیت بسیار زیادی برای توسعه گردشگری طبیعی و تاریخی دارد و نزدیکترین قطب گردشگری به پایتخت معنوی ایران اسلامی است.

طرقبه شاندیز از معدود مناطق تفرجگاهی با جاذبه های طبیعی کوهستانی، چشم اتدزهای سرسبز، رودخانه و هوای مطبوع است که یکی از مهمترین و شاید بتوان گفت تنها تنفس گاه شهر بزرگ مشهد است.

دره های باصفا در دامنه کوهی به نام بینالود

کوه پربرکت و سر به فلک کشیده بینالود که بین جلگه مشهد- قوچان و نیشابور واقع شده سرچشمه حیاتی و فرح بخش کوه پایه های قشنگ و زیبایی است که در دامنه آن قرار داشته و زیباترین دره با صفا و پردرخت باغ های میوه را بوجود آورده است. دره های با صفای جاغرق و طرقبه، دهبار و حصار و گلستان، کاهو، زشک و ابرده و شاندیز، کنگ و نقندر همه از کوه پربرکت بینالود سرچشمه می گیرند و بهترین ییلاق های دل انگیز و نقاط خوش آب و هوای شهرستان در این دره ها واقع شده است.

آبشار های زیبا در دل بهشت گمشده

ارتفاعات و ناهمواری های طبیعی همواره مورد علاقه گردشگران است. آبشار ارتکند و تفریحگاه زیبای ارتکند که به بهشت گمشده نیز معروف است یکی از مناطق بکر و ییلاقی کلات نادر است که به دلیل آبشار های زیبا، کوه‌ های سربه فلک کشیده و غار آبی بسیار زیبایش، مورد توجه گردشگران ایرانی و خارجی است. این مجموعه در کیلومتر ۱۱۰ مسیر مشهد به کلات نادری و در روستای قلعه نوی کلات قرار دارد.

نام آبشار زیبای آبگرم نیز که در 79 کیلومتری کلات قرار دارد از روستای آبگرم که دارای چشمه‌ های آبگرم زیادی هست، گرفته شده ‌و بهترین منطقه برای باغداری و بهترین آب و هوا و زیباترین چشم انداز در کلات است.

در این اماکن تفریحی برای استراحت و رستوران و وسایل بازی جهت سرگرمی فرزندانتان و فروشگاه مواد غذایی و تلفن راه دور همه مهیا شده اند تا شما ساعات خوشی را بگذرانید و هنگام سپردن تن به این نعمت های خدادادی آرامش بیشتری داشته باشید.

آبشار اخلمد که در دو کیلومتری روستای قدیمی اخلمد جریان دارد. به علت ارتفاع زیاد و بارندگی فراوان، در ماه های ابتدای هر سال دارای بیشترین مقدار آب و زیبایی فریبنده ای می شود، کوه های اخلمد هم به دلیل ارتفاع و مسطح بودن و زیبایی فوق العاده هر سال سنگنوردان، کوهنوردان و مسافران زیادی را به سوی خود جلب می کند.

طبیعت زیبای بزنگان در دل سرخس

دریاچه "بزنگان" یا "کل بی‌ بی"، تنها دریاچه در خراسان رضوی است و در ۱۳۰ کیلومتری مشهد و ۸۰ کیلومتری سرخس و در جنوب رشته ‌کوه‌ های هزار مسجد قرار دارد.

آب این دریاچه از بارندگی های سالانه و چشمه‌ های کوچک منطقه بزنگان تامین می‌ شود ودر فصول مختلف سال، محل تجمع پرندگان مهاجر و محل پرورش ماهی قزل ‌آلا است. این دریاچه دارای ویژگی های خاص و همه ساله در فصل های پاییز و زمستان و اوایل بهار زیستگاه بسیار مناسبی جهت زمستان گذرانی پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی است.

چشمه سبز نیز که در حدود 20 کیلومتری روستای بزرگ گلمکان مشهد واقع است با طول و عرض بسیار زیاد و آب فراوان از قدیم زیبا و بحث انگیز بوده است. این چشمه که در اطراف به وسیله دیواره های کوهستانی احاطه شده است، دریاچه ای را تشکیل می دهد که اهمیت آن در هوای مناسب و آب مطلوب آن است. طبیعت زیبای منطقه، اشتهار فراوانی برای این دریاچه کوچک به همراه آورده است.

چشمه شاهان گرماب نیز که در 72 کیلومتری مشهد و در نقطه ای کوهستانی واقع است و دارای آب معدنی فراوان با 45 درجه سانتی گراد حرارت است که آب آن خواص درمانی فراوانی دارد.

چشمه گیلاس نیز که در جلگه سرسبز توس قرار دارد به علت واقع شدن در شرایط خاص جغرافیایی اغلب دارای آب است، این چشمه در محل اختلاف سطح دو جلگه توس و مشهد و وضع خاص ارتفاعات نزدیک آن از مخزن آب فراوانی بهره مند است.

خراسان رضوی زیارتگاه مشتاقان ادب و هنر

آرامگاه های حکیم ابوالقاسم فردوسی، بی بی شطیطه، حکیم عمر خیام، شیخ ‌احمد جامی، عطار و همچنین آرامگاه کمال ‌الملک و لقمان از بناهای تاریخی و دیدنی استان هستند.

آرامگاه فردوسی شاعر بزرگ پارسی در سرزمین توس زیارتگاه مشتاقان ادبی است و شهر توس، شهرت و معروفیت خود را مدیون آثار و شخصیت شامخ این شاعر ارجمند است. شهر توس که به نظر می سد در اواخر دوره ساسانیان، ساخته شده و زندان و گنبد هارونیه را در بر گرفته یکی دیگر از دیدنی ترین مناطق خراسان رضوی به شمار می آید.

آرامگاه محمد غفاری "کمال الملک" از هنرمندان بنام عصر قاجار است که در عرصه نگارگری فصل تازه ای را در بخش هنر های تجسمی ایران گشود. وی با کشیدن تابلو تالار آیینه از سوی ناصر الدین شاه به کمال الملک ملقب شد، این بنا کنار آرامگاه عطار نیشابوری و در باغی در محله کهن شادیاخ در شهر نیشابور ساخته ‌شده ‌است و همچنین در فاصله نزدیک به یک کیلومتر در سمت غرب آرامگاه خیام قرار گرفته ‌است.

آرامگاه لقمان نیز بنایی عظیم وآجری در سرخس است که پس از هزار سال، هنوز ابهت وصلابت خود را حفظ کرده است. مقبرهٔ این عارف سرخسی در یک کیلومتری شمال شهر سرخس قرار دارد.

آسبادهای تاریخی نشتیفان خواف

بناهای تاریخی و معماری متعددی در مناطق مختلف استان پراکنده شده اندتپه های باستانی که برخی از باستان شناسان اکتشافات مهمی روی آن ها انجام داده اند، پل های تاریخی که در دوره های مختلف ساخته شده اند، سدهای قدیمی که برخی از آن ها هنوز مورد استفاده قرار می گیرند و بازمانده های شهرهای قدیمی بخش دیگری از جاذبه های گردشگری تاریخی و معماری استان خراسان رضوی را تشکیل می دهند.

یکی از مهم ترین و چشمگیرترین این آثار در نشتیفان از توابع خواف قرار دارد و آن آسبادهای زیبای این روستاست که حداقل یکی از آنها به همت اهالی روستا هنوز قابل استفاده است.

این آسبادها بر فراز روستا قرار گرفته اند و در حالی پره های چوبی سنگ هی آسیاب را با کمک باد می چرخانند، سنگ های آسیاب در زیر این پره ها در داخل اتاقی کاهگلی قرار دارند. اگر به منطقه خواف سفر کردید حتما از این آسبادها دیدن کنید. قدمت برخی از این آسبادها به دوره صفوی باز می گردد.

میل اخنگان شاهد نبرد سلطان محمود

میل اخنگان بنایی آجری است که در فاصله ۲۲ کیلومتری شمال شهر مشهد مجاور روستایی به همین نام در کناره جاده توس به پاژ " زادگاه فردوسی" واقع شده ‌است که طرح معماری آن به دوره تیموری و قرن نهم هجری منتسب است. بنا بر روایات متون کهن در نزدیکی میل واقع در مدخل دره کارده در سده چهارم هجری نبردی خونین بین والیان وحکام قبلی خراسان و سلطان محمود غزنوی روی داده‌ است.

رباط شرف شاهکار هنر ایرانی

کاروانسرایی در ۴۵ کیلومتری شهر سرخس است که در کهن ‌ترین متون جغرافیای اسلامی از رباط به عنوان آبگینه یاد کرده ‌اند که طبق مدارک و متون تاریخی بانی بنای فعلی "شرف الدین ابوطاهربن سعد الدین عل القمی" است که مدتی حکومت مرو و سرانجام صدرات سلطان سنجر را برعهده داشت. با توجه به کتیبه موجود بنای رباط به سال ۵۴۹ هجری قمری در زمان سلطان سنجر سلجوقی با مصالح آجر و گچ ساخته شده و بی ‌شک یکی از شاهکار های هنر ایرانی به شمار می ‌رود.

از دیگر آثار تاریخی استان می توان به قدمگاه رباط عباسی و آرامگاه‌های عطار، کمال‌الملک و خیام در نیشابور و مسجد پامنار، آرامگاه ملاهادی سبزواری، مناره‌ خسروگرد، رباط مهر، آرامگاه سیدحسن غزنوی و مسجد جامع در سبزوار اشاره کرد.

کتبیه‌ نادری، عمارت خورشید، ارغون‌شاه و مسجد کبود گنبد در شهرستان کلات و شهر عتیق، تپه بام و مدرسه‌ عرضیه در قوچان نیز از بناهای قدمی این دو شهرستان هستند.

‌آرامگاه شاه قاسم انوار و مقبره‌ شیخ احمد جامی در تربت جام، برج کرات در تایباد، باغ گلشن در طبس، ارگ کلاه فرنگی، دریاچه‌ گل بی‌بی و آرامگاه بابا لقمان در سرخس نیز باعث می شود تا هر ساله مسافران زیادی راه خود را برای رسیدن به دیارها پشت سر بگذارند.

برج علی‌آباد، مناره‌ فیروزآباد، باغ مزار و آرامگاه مدرس در کاشمر، مقبره‌ شیخ حیدر و مسجد ملک در تربت حیدریه نیز دیگر جاذبه های گردشگری خراسان رضوی هستند.

خراسان رضوی که همگان آن را به عنوان قطب زیارتی می شناسند در کنار فراهم کردن سفر پربار و معنوی برای زائران و میزبانی شایسته از آنها با شاهکارهای بی نظیر طبیعی، جاذبه های تاریخی و گردشگری فراوان منتظر گردشگران و مسافرانی است که در ایام نوروز امسال به این شهر سفر می کنند.

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گزارش: زهرا طوسی