چهارمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی معدن در حال برگزاری است

ایرج حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی معدن سیستان و بلوچستان 550 نفر عضو دارد که تعداد 300 عضو می توانند در انتخابات شرکت کنند.

وی گفت: براساس قانون نظام مهندسی معدن این انتخابات در چهار رشته اصلی معدن، متالوژی، زمین شناسی و نقشه برداری برگزار می شود.

وی افزود: پس از شمارش آرا دو نفر در رشته معدن، یک نفر در رشته متالوژی، یک نفر در رشته زمین شناسی و یک نفر در رشته نقشه برداری از بین 16 کاندید انتخاب می شوند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان بیان داشت: سازمان نظام مهندسی معدن در راستای ساماندهی اعضا و ارتقای سطح فعالیت مرتبط با معدن از مرحله اکتشاف تا مرحله صنایع معدنی تشکیل و تاثیر بسزایی در امر توسعه فعالیت های معدنی دارد.

وی گفت: این انتخابات هر سه سال یکبار برگزار می شود و پنج نفر به عنوان اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن سیستان و بلوچستان انتخاب می شوند.