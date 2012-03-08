5 اکیپ پرتابل سفر هیئت دولت به البرز را پوشش می دهد

ناصر صفار در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نحوه پوشش خبری برنامه های سفر هیئت دولت به استان البرز گفت: پنج اکیپ پرتابل که دو واحد در شهر کرج و در شهرستانهای ساوجبلاغ، هشتگرد و نظرآباد نیز هر کدام یک اکیپ مستقر می شود، خبرهای مربوط به سفر را پوشش خواهند داد.

وی افزود: علاوه بر این و با هماهنگی های انجام شده با شبکه اول، یک واحد سیار در نظر آباد و یک واحد نیز از شبکه خبر در کلانشهر کرج مستقر می شوند و برنامه های سفر هیئت دولت را پوشش خواهند داد.

صفار یادآور شد: اکیپهای دیگری نیز از دیگر شبکه های سراسری به صورت مستقل ولی با هماهنگی صدا و سیمای استان البرز به این استان اعزام و برنامه ها را پوشش می دهند.

وی تاکید کرد: هماهنگی های لازم در این خصوص انجام شده و اخبار مربوط به سفر رئیس جمهور و هیئت دولت از طریق اکیپها و واحدهای سیار و ثابت پیش بینی شده است.

مدیرکل صدا و سیمای استان البرز با اشاره به استقرار اکیپهای سیار و ثابت در استان ابراز امیدواری کرد که اخبار به موقع و بدون تاخیر به اطلاع مردم برسد.

استان البرز در حال حاضر فاقد سیمای استانی است؛ این در حالی است که راه اندازی صدا و سیما از مصوبات سفرهای پیشین احمدی نژاد به استان البرز بود.