اجرای 90 درصد امور بهسازی مزار شهدای دماوند/ طرح جهادی استقبال از بهار برای باقرشهریها

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر مرادی خواستار کمک مسئولان به ایجاد موزه ‏ای برای شهدا در دماوند شد.

وی افزود: انتظاربه حق خانواده شهدا و جمع کثیر ایثارگران و جانبازان شهرستان دماوند، یاری و عنایت مسئولان امر برای ایجاد موزه‏ای برای نگهداری آثار معطر به عطر شهداست.

وی بیان داشت: در همین راستا، باید این خلاء فرهنگی با عزمی جدی و بسیجی وار از سوی همه مسئولان امر رفع شود.

مرادی پیرامون برنامه‏های موجود در خصوص بهسازی مزار شهدای شهرستان دماوند ادامه داد: براساس تأکیدات مقام عظمای ولایت و دستور ریاست جمهوری، بهسازی مزار شهدا در برنامه کاری مجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دماوند قرار گرفت.

وی از اختصاص اعتباری بالغ بر 400 میلیون تومان به بهسازی مزار شهدا خبر داد و یادآورشد: با توجه به تخصیص این میزان از اعتبار در سال 90، پیش‏بینیهای امور اجرایی به اتمام رسید.

اجرای طرح جهادی استقبال از بهار برای شهروندان باقرشهر

شهردار باقرشهر از اجرای طرح جهادی استقبال از بهار برای شهروندان این منطقه، به منظور ایجاد شهری شاداب برای آنان خبر داد.

جمشید سعادتمند گفت: اجرای طرح جهادی استقبال از بهار 1391 از دوم اسفندماه شروع شده و در غالب این طرح باقرشهر به چهار محله تقسیم شده وکلیه محلات به صورت جهادی نظافت و پاکسازی خواهند شد .

وی افزود: کلیه عوامل شهرداری از جمله حوادث غیرمترقبه آمادگی لازم را جهت مواجه با هرگونه اتفاقات پیش بینی نشده را دارند .

این مسئول به آماده باش تمامی نیروهای خدماتی شهرداری اشاره کرد و بیان داشت: نیروهای سد معبر به صورت شبانه روزی آمادگی لازم را برای برطرف کردن هرگونه سد معبردرسطح شهر و حریم آن دارند.

اعزام 15 مبلغ مباحث دینی به سرزمین راهیان نور

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دماوند از اعزام 15 مبلغ مباحث دینی و عرفانی مرتبط با دفاع مقدس به همراه کاروانهای راهیان نور به مناطق جنگی خبر داد.

محسن کرمانی پیرامون فعالیتهای قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دماوند گفت: خوشبختانه مؤسسه های قرآنی شهرستان دماوند به شکل مناسبی در قالب دوره‏هایی همچون تجوید، روخوانی و روان ‏خوانی قرآن فعال ‏سازی شده‏اند.

وی افزود: علاوه براین، 25 هیئت قرآنی سطح شهرستان دماوند با دریافت برنامه‏های مدون قرآنی در ماههای پایانی سال به ارائه مباحث مورد نظرمی‏ پردازند.

دماوند محروم از دارالقرآن است

رئیس آموزش و پرورش شهرستان دماوند اظهار داشت: شهرستان دماوند با کمبودهای آموزشی روبرو بوده و ازامکاناتی نظیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دارالقرآن برای همکاران فرهنگی بی‏ بهره است.

قاسم حسینی افزود: سود جستن از نقطه نظرات معنوی خانواده دانش‏آموزان ظرفیتی بالقوه است و نباید به اولیا صرفاً با عنوان تأمین کننده مباحث مالی نگاه کرد.

وی بیان داشت: در شأن و جایگاه مدیران، معلمان و مجموعه آموزشی نیست که برای اندک کمک اولیا، شرایط دیگری را تعریف کنند.

توسعه کتابخانه‏ های کلاسی دماوند رضایت بخش است

این مسئول اضافه کرد: توسعه کتابخانه‏ های کلاسی در سطح مدارس شهرستان دماوند رضایت بخش است.

وی خطاب به معلمان مدارس گفت: معلمان و دبیران مدارس شهرستان دماوند باید همگام با فناوریهای نوین پیش روند.

حسینی ادامه داد: تسلط داشتن مربیان مدارس به فناوریهای روز آموزشی، موجب پیشرفت علمی دانش‏آموزان می شود.

فعالیت فرق مختلف در دماوند چندان ‏تأثیرگذار نیست

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دماوند گفت: فعالیت فرق مختلف در دماوند چندان ‏تأثیرگذار نیست و هیچ نگرانی خاصی از این بابت وجود ندارد.

حجت‏الاسلام محسن کرمانی در زمینه سطح فعالیتهای فرقه‏های مختلف در سطح شهرستان دماوند اظهارافزود: در شهرستان دماوند فرقه‏های مختلف کم و بیش وجود دارند؛ اما تاثیر به ‏سزایی از سوی آنها دیده نمی ‏شود.

وی بیان داشت: در برخی مناطق شهرستان دماوند از گذشته‏های دور تاکنون گروههای "اهل ‏حق" وجود داشته‏اند که البته این افراد همراه با اهداف نظام اسلامی حرکت کرده و مشکل خاصی را به وجود نمی‏آورند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دماوند اضافه کرد: علاوه بر این، از پنج دهه پیش تعدادی بهایی در دماوند ساکن شده‏اند؛ اما به رغم تلاش این گروه برای جذب نیرو، می‏ توان به جرأت گفت که حتی یک نفر نیز در این منطقه جذب آنها نشده است.

وی افزود: فرق دیگری نظیر شیطان‏پرستی شاید در گوشه و کنار شهرستان دماوند فعالیتهایی انجام دهند؛ اما همه این تحرکات غیرعلنی و به حول قوه الهی بی ‏تأثیراست.