آموزش درختکاری به 2700 دانش آموز در قم

احمد عفتان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: به مناسبت هفته منابع طبیعی آموزش درختکاری به دانش آموزان در شهرها و روستاهای قم داده می‌شود.



وی گفت: این برنامه آموزشی برای حدود 2 هزار و 700 دانش آموز شهری و روستایی در نظر گرفته شده است تا هر روز در 4 سانس 90 دقیقه‌ای آموزش‌های لازم به دانش آموزان داده شود.



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری قم ادامه داد: در قم برنامه آموزشی در دبستان حکیم نظامی واقع در منطقه جواد الائمه نیروگاه برگزار می‌شود و برنامه آموزشی برای روستاها نیز در بخش سلفچگان برگزار می شود.



وی گفت: هدف از برگزاری این برنامه آشنایی دانش آموزان با نحوه کاشت و نگهداری درخت و همچنین حفظ منابع طبیعی است که با برگزاری سرود، تئاتر و نمایش این آموزش‌ها داده می‌شود.



عفتان ادامه داد: انتخاب دانش آموزان برای حضور در این مدرسه به منظور آموزش آنها با هماهنگی مدیریت آموزش و پرورش منطقه دو و سازمان دانش آموزی استان انجام می‌‌شود.



برنامه آموزشی تا یکشنبه هفته آینده ادامه دارد



وی در پایان با اشاره به اینکه این برنامه مخصوص دانش آموزان دوره ابتدایی است، افزود: این مراسم تا یکشنبه هفته آینده ادامه دارد و آموزش عملی کاشت نهال نیز به دانش آموزان داده می شود.

