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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۲

شیر ولیلو خبر داد:

ممنوعیت صید ماهی از ذخائر دریاچه پشت سد شهید کاظمی بوکان

ممنوعیت صید ماهی از ذخائر دریاچه پشت سد شهید کاظمی بوکان

ارومیه- خبرگزاری مهر: سرپرست مدیریت شیلات و امور آبزیان آذربایجان غربی صید ماهی از ذخایر دریاچه پشت سد شهید کاظمی بوکان را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شیر ولیلو ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از این سد گفت: در راستای مدیریت پایدار صید و پرورش آبزیان و به منظور ایجاد وحدت رویه در بهره برداری از ذخائر ارزشمند آبزیان از دریاچه پشت سد شهید کاظمی بوکان صید انواع آبزیان توسط تعاونیهای صید و صیادی 10 شاهین دژ و سقزلوی بوکان ممنوع اعلام شد.

وی با بیان اینکه در صورت مشاهده با متخلفان احتمالی طبق قانون رفتار می شود، بیان داشت: بهره برداری از منابع و ذخایر مختلف جانوری از قبیل آبزیان بویژه ماهیان در اوایل پیدایش بشر با توجه به میزان نیاز جوامع صورت گرفته که به تدریج با افزایش جمعیت، پیشرفت تکنولوژی و ارتقا دانش بشری، بهره برداری و مصرف بی رویه از این ذخائر طبیعی افزایش یافت .

سرپرست مدیریت شیلات و امور آبزیان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه با بیان اینکه بر اساس پیش بینیهای انجام شده امسال 14 هزار تن انواع ماهی و آبزیان در استان تولید شده که نسبت به سال گذشته از 10 درصد افزایش برخوردار است، گفت: این میزان آبزی در 405 مزرعه پرورش آبزیان و منابع آبی استان دریاچه های پشت سدها تولید می شود.

وی بهبود روشهای عرضه آبزیان و فراهم سازی دسترسی آسان مردم به این محصول ارزشمند در طول سال را با ایجاد مراکز و بازارچه های عرضه بهداشتی محصول در نقاط پرتردد امکان پذیر دانست و ادامه داد: توسعه و افزایش فرآورده های شیلاتی با رویکرد تغییر فرهنگ مصرف و همچنین توسعه پایدار آبزی پروری از اولویت های مدیریت شیلات و آبزیان استان است.

کد مطلب 1555062

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