ممنوعیت صید ماهی از ذخائر دریاچه پشت سد شهید کاظمی بوکان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شیر ولیلو ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از این سد گفت: در راستای مدیریت پایدار صید و پرورش آبزیان و به منظور ایجاد وحدت رویه در بهره برداری از ذخائر ارزشمند آبزیان از دریاچه پشت سد شهید کاظمی بوکان صید انواع آبزیان توسط تعاونیهای صید و صیادی 10 شاهین دژ و سقزلوی بوکان ممنوع اعلام شد .

وی با بیان اینکه در صورت مشاهده با متخلفان احتمالی طبق قانون رفتار می شود، بیان داشت: بهره برداری از منابع و ذخایر مختلف جانوری از قبیل آبزیان بویژه ماهیان در اوایل پیدایش بشر با توجه به میزان نیاز جوامع صورت گرفته که به تدریج با افزایش جمعیت، پیشرفت تکنولوژی و ارتقا دانش بشری، بهره برداری و مصرف بی رویه از این ذخائر طبیعی افزایش یافت .

سرپرست مدیریت شیلات و امور آبزیان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه با بیان اینکه بر اساس پیش بینیهای انجام شده امسال 14 هزار تن انواع ماهی و آبزیان در استان تولید شده که نسبت به سال گذشته از 10 درصد افزایش برخوردار است، گفت: این میزان آبزی در 405 مزرعه پرورش آبزیان و منابع آبی استان دریاچه های پشت سدها تولید می شود .