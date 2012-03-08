48 هزار خانوار گلستانی از کمییته امداد مستمری می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاجی اکبری ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در 10 ماهه اول سال جاری به مددجویان تحت حمایت این نهاد مبلغ 239 میلیارد و 127 میلیون و 780 هزار ریال مستمری پرداخت شده است.

وی اذعان داشت : میزان سرانه مستمری در سال 90 به نسبت سال گذشته 25 درصد رشد داشته است.

وی افزود : مددجویان تحت حمایت علاوه بر دریافت مستمری از خدمات دیگر امداد از قبیل : درمان ، اشتغال ، فرهنگی ، معافیت سربازی ، کمک هزینه تهیه جهیزیه ، عمرانی و ... بهره مند می شوند.

حاجی اکبری با بیان این که در حال حاضر مستمری مددجویان از طریق مدیریت های کمیته امداد شهرستان و در فواصل زمانی مختلف به حساب آنان واریز می شود گفت: مقرر شده است از فروردین ماه سال 1391 مستمری مددجویان به جهت سرعت عمل در توزیع آن به صورت متمرکز و همزمان از طریق اداره کل کمیته امداد امام (ره) گلستان به حساب آنان واریز شود.

وی اضافه کرد: به تمامی مددجویان عادی و طرح شهید رجائی مستمری پرداخت می شود.



6.5 درصد جمعیت گلستان تحت حمایت کمیته امداد هستند.