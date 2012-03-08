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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۵

حاجی اکبری:

48 هزار خانوار گلستانی از کمییته امداد مستمری می گیرند

48 هزار خانوار گلستانی از کمییته امداد مستمری می گیرند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد گلستان گفت: 48 هزار و 410 خانوار برابر با 93 هزار و 352 نفر به طور ماهیانه مستمری دریافت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاجی اکبری ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در 10 ماهه اول سال جاری به مددجویان تحت حمایت این نهاد مبلغ 239 میلیارد و 127 میلیون و 780 هزار ریال مستمری پرداخت شده است.

وی اذعان داشت : میزان سرانه مستمری در سال 90 به نسبت سال گذشته 25 درصد رشد داشته است.
 
وی افزود : مددجویان تحت حمایت علاوه بر دریافت مستمری از خدمات دیگر امداد از قبیل : درمان ، اشتغال ، فرهنگی ، معافیت سربازی ، کمک هزینه تهیه جهیزیه ، عمرانی و ... بهره مند می شوند.
 
حاجی اکبری با بیان این که در حال حاضر مستمری مددجویان از طریق مدیریت های  کمیته امداد شهرستان و در فواصل زمانی مختلف به حساب آنان واریز می شود گفت: مقرر شده است از فروردین ماه سال 1391 مستمری مددجویان به جهت سرعت عمل در توزیع آن  به صورت متمرکز و همزمان از طریق اداره کل کمیته امداد امام (ره) گلستان به حساب آنان  واریز شود.
 
وی اضافه کرد: به تمامی مددجویان عادی و طرح شهید رجائی مستمری پرداخت می شود.

6.5 درصد جمعیت گلستان تحت حمایت کمیته امداد هستند.
کد مطلب 1555063

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