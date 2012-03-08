انتخابات مجمع هلال احمر گیلان در اردیبهشت سال 91 برگزار می شود

جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت حضوری پر شور جوانان در این انتخابات تاکید کرد و افزود: انتخاب افراد فرهیخته و صاحب نظر برای برنامه ‌ریزی اصولی و منسجم در جمعیت هلال ‌احمر از اهداف برگزاری این انتخابات است.

وی اظهارداشت: جمعیت هلال‌ احمر در عرصه‌ های مختلف ارائه خدمات بشردوستانه و عام ‌المنفعه امدادی و توانبخشی به افراد محروم و کم برخوردار توجه به خصوصی دارد.

مدیرعامل هلال احمر گیلان همچنین با اشاره به اینکه سنین نوجوانی و جوانی بهترین زمان برای تربیت صحیح بر اساس موازین اسلامی است، گفت: افرادی که به نوعی با جوانان در ارتباط هستند باید تلاش و کوشش مضاعف و برنامه ریزی های هماهنگ، منظم و زمینه سازی لازم برای تربیت صحیح گروه های مختلف جوانان را فراهم کنند.

وی اظهارداشت: نسل جوان امروز متولی تفکر اسلامی، تشنه نیکوکاری و کمک به همنوع است و باید با بسترسازی مناسب و جذب جوانان خلاق، با نشاط و سازماندهی درست بتوان اخلاق و تربیت اسلامی را در جوانان نهادینه کرد.

محمدی گفت: خوشبختانه این جمعیت در زمینه جذب پیشاهنگان، اجرای طرح کاروان نیکوکاری و غنی سازی اوقات فراغت جوانان جایگاه بالایی در کشور دارد.

وی تاکید کرد: گروه های مختلف جوانان از قبیل غنچه های هلال، پیشاهنگان و غیره هرچه بیشتر باید با معنی واقعی نیکوکاری یعنی پایبندی به مقدسات و اخلاق اسلامی آشنا و راهنمای آنان برای دستیابی به آینده ای روشن بود.

مدیرعامل هلال احمر گیلان در ادامه ضمن قدردانی از مشارکت بی نظیر و بالای جوانان طی فراخوان هلال احمرو علاقه مندی آنان به همکاری با جمعیت از آنان دعوت کرد تا در انتخابات مجمع هلال احمر که در اردیبهشت 91 برگزار می شود،