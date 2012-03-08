برگزاری جشن نیکوکاری در مدارس شهریار

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور معاون فرماندار، مدیر آموزش و پرورش، معاون اداره کل کمیته امداد استان تهران، رئیس کمیته امداد، دانش آموزان و اولیا و دیگر مسئولین شهرستان در دبستان حضرت زینب برگزار شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهریار ظهر امروز پنجشنبه ضمن تشکر از همکاری اداره آموزش و پرورش شهریار اظهار داشت: نوع دوستی و کمک به یک دیگر از آموزهای دینی ما است که باید سعی کنیم از همان سنین کودکی به فرزندان خود آموزش دهیم.

حجت زند افزود: کمیته امداد و آموزش و پرورش با برگزاری جشن های مانند عاطفه ها و نیکوکاری سعی در اشاعه فرهنگ کمک رسانی به هم نوع هستند و در این زمینه برنامه ریزی های مختلفی صورت گرفته است به طوری که در کتب درسی این آموزشها به فرزندان ما ارائه می شود.

وی ادامه داد: جشن نیکوکاری تنها برای یک روز نیست بلکه باید به فرزندانمان یاد دهیم که همیشه به فکر نیازمندان جامعه باشند.

در این مراسم به پنج نفر از دانش آموزان که زیباترین جمله با موضوع کمک رسانی نوشته بودند، جوایزی اهدادء شد.

