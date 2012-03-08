تهاجم رسانه ای دشمن برای پیشگیری از حضور مردم در انتخابات شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی شیخ زاده ظهر پنجشنبه در دوره آموزشی مهندسی فرهنگی که در استانداری برگزار شد، با اشاره به مشارکت 80 درصدی مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مشارکت مردم در این دوره از انتخابات نسبت به انتخابات گذشته مجلس بی نظیر بوده است.

وی گفت: حضور اهل تشیع و تسنن دوشادوش یکدیگر در پای صندوق های رای، هجمه تبلیغاتی دشمن را خنثی کرد و مردم در انتخاباتی آرام و با بصیرت فرهنگ مشارکت در تعیین امور کشور را نهادینه کردند.

وی افزود: مقوله فرهنگ لایه های پنهان و ناشناخته ای دارد که باید در برنامه های فرهنگی بیشتر به لایه های پنهان فرهنگ پرداخته شود.

معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: در حال حاضر مسائل فرهنگی یکی از دغدغه های نظام است که مسئولان باید با طرح برنامه های فرهنگی، در مقابل تهاجم گسترده فرهنگی بیگانگان تلاش کنند.

در این دوره آموزشی ابعاد مختلف برنامه های فرهنگی و راهکارهای مقابله با هجمه فرهنگی بیگانگان تشریح شد.