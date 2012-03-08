اخبار کوتاه ورزشی استان چهار محال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ایروبیک ژیمناستیک استان چهارمحال و بختیاری در مسابقات قهرمانی کشور حائز دو رتبه تیمی شد.

در جریان مسابقات قهرمانی کشور ایروبیک ژیمناستیک تیم استان چهار محال و بختیاری در بخش تیمی بزرگسالان با کسب 36.25 امتیاز در مکان دوم قرار گرفت و در بخش تیمی سه نفره نیز موفق شد با ثبت امتیاز11.4 مقام سوم را از آن خود نماید.

مسابقات قهرمانی کشور ایروبیک ژیمناستیک از 14 لغایت17 اسفند به میزبانی استان ایلام در رده های سنی جوانان و بزرگسالان با حضور 16 تیم برگزار شد و نماینده استان که برای اولین بار در این رقابتها شرکت کرده بود موفق شد نتایج ارزشمندی بدست آورد.

در بخش انفرادی نیز مهران امیری در مکان ششم قرار گرفت.

دوره داوری ملی درجه دو و سه کیک بوکسینک در شهرکرد آغاز شد

دوره داوری درجه 2 و3 در رشته کیک بوکسینک در شهرکرد آغاز شد.



این دوره برای نخستین بار در استان برگزار می شود و بیش از 30 نفراز بانوان و آقایان فعال در این رشته در دوره آموزشی مذکور شرکت کرده اند.



به منظور ارتقاء سطح کمی و کیفی داوری کیک بوکسینگ در استان این دوره با مجوز رسمی فدراسیون و زیر نظر آقای آرین مدنی مدرس فدراسیون ورزشهای رزمی در محل مجموعه ورزشی انقلاب شهرکرد برگزار می شود.

کاراته کاهای استان چهار محال و بختیاری عازم مسابقات قهرمانی کشور شدند





تیم کاراته استان چهار محال و بختیاری برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور سبک های آزاد بزرگسالان عازم تهران شد.



تیم کاراته منتخب استان با ترکیب علی محمد عظیمی در وزن 60کیلوگرم ،حسین اسدی در وزن 70 کیلوگرم ، یاسر محمدی در وزن 80کیلوگرم ، محمود حد پور سراج در وزن 90 کیلوگرم ، رضا نبوی در وزن 90 به مربیگری علی اسدی وسرپرستی براتعلی محمودی در این رقابتها که در استان تهران برگزار خواهد شد، شرکت می کند.

تیم نینجا رنجر چهار محال و بختیاری عنوان سـوم مسابقات کشوری را بدست آورد



تیم نینجا رنجر بانوان بلداجی در مسابقات هنرهای فردی کشور موفق به کسب عنوان سوم این رقابت ها شد.



تیم نینجا رنجر بانوان بلداجی در این رقابت ها که در تهران برگزار شد با شش مدال طلا، سه مدال نقره و چهارمدال برنز موفق شد پس از تیم های تهران الف و ب به عنوان سوم این رقابت ها دست پیدا کند.



در رده سنی نو نهالان راضیه طهماسبی مدال نقره و نرگس طهماسبی مدال برنز را به دست آوردند.

تیم کانوپولوی چهار محال و بختیاری برسکوی سوم رقابتهای قهرمانی کشور

تیم کانوپولوی استان چهار محال و بختیاری موفق شد در مسابقات قهرمانی کشور نشان برنز تیمی را از آن خود نماید.



این رقابتها با حضور 23 تیم از 19 استان در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان از سیزدهم لغایت شانزدهم اسفند ماه سال جاری در محل مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد و تیم استان متشکل از مسعود کنارنگ، مصطفی کنارنگ، حسین احمدی فر، رضا بیگی، پوریا خاکسار حقانی ، بهروز نجفی ، رضا امیری ، مهرشاد رضایی و به مربیگری محمد مهدی شفقت ضمن شرکت در این رقبتها موفق شد در مجموع امتیازات عنوان سوم این رقابتها را برای استان به ارمغان آورد.