به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر فردا شنبه با برگزاری سه بازی پیگیری می‌شود که طی آن در حساس‌ترین بازی تیمهای راه آهن شهرری و استقلال در ورزشگاه آزادی به مصاف هم می‌روند. در زیر اشاره‌ای گذرا به دیدارهای روز دوم از هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور خواهیم داشت:

شاهین بوشهر - صنعت نفت آبادان

دربی جنوبی‌ها عنوان این بازی است که قرار است عصر فردا در ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر برگزار شود. یک طرف میدان شاهین بحران‌زده قرار دارد که خطر سقوط به لیگ دسته اول را احساس می‌کند و طرف دیگر صنعت نفت آبادان که در میانه جدول جایگاهی تقریبا مطمئن دارد. این بازی برای تیم شاهین بوشهر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این تیم که با حمید درخشان شروعی تقریبا امیدوارکننده در لیگ برتر داشته در آستانه دیدار فینال جام حذفی با تمام وجود برای شکست صنعت نفت به میدان می‌رود تا ضمن رسیدن به سه امتیازی باارزش روحیه خود را قبل از مصاف با استقلال ارتقا بخشد. شاهین در صورت برتری در این بازی و شکست راه آهن و مس کرمان در هفته بیست و سوم لیگ برتر می‌تواند از جمع فانوس بدستان جدا شود. همه اینها انگیزه خوب و کافی برای غلبه بر تیم "آلبرتو کاستا" به شمار می‌آید، تیمی که در نتیجه گیری پر فراز و نشیب نشان داده است.

نتیجه دیدار رفت: صنعت نفت آبادان یک - شاهین بوشهر یک

ذوب آهن اصفهان - صبای قم

ذوب آهن دیگر آن تیم گذشته نیست. تیم باصلابت فوتبال ایران که همیشه جزو مدعیان بالای جدول بود در فصل جاری به دلایل مختلف افتی چشمگیر داشته که ماحصل آن سقوط این تیم به میانه جدول بوده است. منصور ابراهیم‌زاده که این فصل تمامی جام‌ها را از دست داده است در دیدارهای پایانی لیگ با اندیشه احیای شخصیت این تیم به میدان می‌رود و البته ارتقای جایگاه تیم در جدول. ارتقای جایگاه میسر نمی‌شود مگر با برتری مقابل حریفانی که بالاتر از این تیم قرار دارند که یکی از آنها همین حریف عصر شنبه آنها صبای قم است، تیمی که اختلافی 6 امتیازی با ذوب آهن دارد و داعیه کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا. صبا با علم به این موضوع که اگر ببازد رقیبی تازه برای رسیدن به سهمیه لیگ قهرمانان آسیا پیدا خواهد کرد با نهایت توان خود برای اینکه دست پر میدان اصفهان را ترک کند به میدان خواهد آمد. در این بازی تقابل منصور ابراهیم‌زاده و عبدالله ویسی جذاب و تماشایی است، دو مربی که فوتبال زیبا را فدای نتیجه نمی‌کنند و جزو مربیان خوش فکر فوتبال ایران به شمار می‌آیند. ویسی که تا به امروز موفق به شکست ابراهیم‌زاده نشده است با هدف شکست این طلسم عصر شنبه تیمش را به میدان می‌فرستد.

نتیجه دیدار رفت: صبای قم صفر - ذوب آهن یک

راه آهن شهرری - استقلال

این هم یکی از دیدارهای حساس هفته بیست و هفتم لیگ برتر است. فارغ از تمام حساسیت‌های که رویارویی تیم‌های علی دایی با استقلال دارد در بازی عصر شنبه نه استقلال می‌تواند از سه امتیاز بگذرد و نه راه آهن. استقلال که با یک بازی کمتر نسبت به تیم سپاهان اصفهان، اختلافی پنج امتیازی با این تیم دارد، برای اینکه اختلاف امتیازش با صدرنشین بیش از پیش نشود، تمام توان خود را برای رسیدن به پیروزی به کار می‌گیرد. استقلال که در آخرین بازی لیگ برتری خود در سال 90 به میدان می‌رود، به اندازه کافی انگیزه برای رسیدن به پیروزی دارد، حتی اگر ستاره‌هایی چون مجتبی جباری و آندرانیک تیموریان را به مانند هفته‌های گذشته در اختیار نداشته باشد.

در سوی مقابل وضعیت راه آهن چندان تعریفی نیست. این تیم با 28 امتیاز رتبه پانزدهم جدول رده بندی لیگ برتر را در اختیار دارد و به شدت خطر سقوط به لیگ دسته اول را احساس می‌کند. رسیدن به امتیاز در دیدار با استقلال ضمن احیای روحیه شاگردان دایی می‌تواند متضمن صعود چند پله‌ای آنها در جدول رده بندی لیگ برتر باشد. آنها که در دیدار رفت تا دقیقه 75 از استقلال پیش بودند امیدوارند در بازی برگشت شکست را به تیم مظلومی تحمیل کنند و از قعر جدول رهایی یابند. دایی که در کسوت مربی تا به امروز چهار با تیم‌های مختلف استقلال را شکست داده، دو بار طعم تلخ شکست را چشیده و دو بار به نتیجه تساوی رضایت داده، بازی عصر شنبه یک مسابقه خاص و ویژه است که کمترین سودش وداع موقتی با قعر جدول است.

نتیجه دیدار رفت: استقلال یک - راه آهن شهرری یک

- برنامه دیدارهای هفته بیست و هفتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

جمعه - 19/12/90

* مس سرچشمه کرمان - نفت تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* فولاد خوزستان - داماش گیلان، ساعت 16، ورزشگاه تختی اهواز

* ملوان بندرانزلی - شهرداری تبریز، ساعت 16، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* سایپای البرز - فجرسپاسی شیراز، ساعت 16، ورزشگاه انقلاب کرج

شنبه - 20/12/90

* شاهین بوشهر - صنعت نفت آبادان، ساعت 16، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* ذوب آهن اصفهان - صبای قم، ساعت 16، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* راه آهن شهرری - استقلال تهران، ساعت 16، ورزشگاه آزادی تهران

دوشنبه - 22/12/90

* تراکتورسازی تبریز - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* پرسپولیس - مس کرمان، ساعت 17:15، ورزشگاه آزادی تهران

جدول رده بندی لیگ برتر: