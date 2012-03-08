مجتمع تجاری دنیای نور در آتش سوخت/ مجروح شدن 4 آتش نشان

به گزارش خبرگزاری مهر،ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران با اطلاع از رخداد این حادثه بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 23، 17، 71، 72 و گروه نجات 12 را با چندین دستگاه خودروی حامل تانکر آب، ساعت 3:20 بامداد امروز به محل آتش سوزی در بزرگراه رسالت، نبش خیابان کرمان اعزام کرد.

به گفته امیر مهدیانی – مدیر منطقه 3 عملیات: این آتش سوزی از طبقه منفی 2 این مجتمع 10طبقه شروع و به طبقات بالا که شامل 6 طبقه تجاری، دو طبقه اداری و یک طبقه سالن پذیرائی است رسیده بود و در زمان رسیدن نیروهای آتش نشانی طبقات کاملا شعله ور بود.

وی افزود: آتش نشانان بی درنگ 4نفر از افرادی که در طبقات بالا در میان دود و آتش گرفتار شده بودند با استفاده از نردبان هیدرولیکی پایین آورده و تحویل امدادگران حاضر در محل دادند.

این گزارش حاکی است:به علت شعله وری بالا و دود زیاد ورود ماموران به محل آتش سوزی با دستگاه های تنفسی بسیار مشکل بود و آتش نشانان دچار حالت تهوع، دود زدگی و گرمازدگی شدند.

وی در ادامه گفت : 20 نفر از نیرو های ایستگاه های دیگر نیز به جمع نیروهای عملیات افزوده شدند که 4 نفر از آتش نشانان در این عملیات مصدوم شدند که2 نفر از آنها به صورت سر پایی مداوا و 2 نفر دیگر به بیمارستان منتقل شدند.

مدیر منطقه 3عملیات تصریح کرد : این محل بارها از سوی آتش نشانی مورد بازدید قرار گرفته است و تذکرات لازم از سوی کارشناسان پیشگیری به مدیریت این مجموعه داده شده که متاسفانه هیچ توجهی صورت نگرفته است.

وی خاطر نشان ساخت : مجتمع تجاری نور بیمه آتش سوزی نبوده است و با توجه به گستردگی آتش سوزی خسارت فراوان مالی بر جای گذاشت.

امیر مهدیانی ضمن آرزوی سلامتی برای شهروندان از آنان خواست: در ایام پایان سال نکات ایمنی را رعایت کنند و صاحبان اماکن و پاساژهای تجاری با رعایت نکات ایمنی و نصب تجهیزات لازم در مراکز خرید اقدام کنند.