پروژه های مسکن مهر پرند آماده افتتاح است

سعید صابونی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هشت هزار واحد مسکونی که افتتاح آنها اعلام شده بود، با امکانات کامل آماده بهره برداری است، اظهار داشت: هنوز تاریخ افتتاح این پروژه ها مشخص نیست و تصمیم آن با مقام عالی وزارت است.

وی با اظهار بی اطلاعی از تاریخ افتتاح پروژه های مسکن مهر پرند، ادامه داد: از آنجایی که پروژه های مسکن مهر استان تهران به نوبت افتتاح می شوند، پروژه های پرند نیز مطابق این قاعده و با اعلام وزارتخانه افتتاح خواهند شد.

صابونی افزود: شرکت عمران از این وقفه و زمان به دست آمده استفاده کرده و سعی می کند تعداد واحدهای آماده افتتاح را به بیش از 8 هزار واحد برساند و در جلسه ای که با دستگاه های خدمات رسان داشته ایم، تصمیم گرفته شد درخصوص آب، برق و گاز و همچنین تلفن اقدام لازم انجام شده و بعد از محوطه سازی این واحدها، آماده تحویل شود.

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند، گفت: با توجه به آماده بودن هشت هزار واحد، افرادی را هم در این واحدها ساکن کرده ایم و واحد را به آنها تحویل داده ایم و ان شاالله با اعلام وزارتخانه بقیه واحدها هم افتتاح و تحویل مالکان خواهد شد.

وی با بیان اینکه 30 هزار واحد داریم که کار آنها تمام شده است، افزود: با کمک و انجام تعهدات دستگاه های خدمت رسان، تلاش بر این است که اقدامات لازم انجام شده و بعد از محوطه سازی بتوانیم این واحدها را نیز بزودی تحویل مالکان بدهیم.

صابونی در پایان از نصب سیستم گیرنده های دیجیتال تلویزیون بدون مبدل برای اولین بار در پرند خبر داد و گفت: با نامه نگاری و جلساتی که با مسئولان امر داشته ایم، آماده واگذاری زمین و مکان مناسب برای اجرای این امر هستیم تا مشکل گیرنده های تلویزیونی در این شهر برطرف شود.