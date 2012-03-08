خشکسالی باعث کاهش گیاهان دارویی در ریگان شد

ابراهیم زابلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خشکسالیهای متوالی ریگان باعث کاهش گیاهان دارویی دراین شهرستان شده است.

زابلی ادامه داد: پیش از این خشکسالی ها بیش از 20 تن گیاه دارویی در مناطق کوهستانی ریگان برداشت می شد که اکنون این مقدار در اثر خشکسالی به چهار تن کاهش یافته است.

وی ابراز داشت: برای حفظ این گیاه دارویی طرح نمونه کشت آویشن در این شهرستان آغاز شده که به صورت پایلوت این طرح در دو هکتار از اراضی ریگان در حال انجام است.

این مسئول از وجود بیش از 20 هزار هکتار اراضی تحت پوشش گیاهان دارویی در ریگان قبل از وقوع خشکسالی ها خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر این میزان به پنج هکتار کاهش یافته است.

وی عنوان داشت: آویشن این منطقه از لحاظ طعم، غلظت و شیره دارو جزء گیاهان دارویی که به مراکز استانها ارسال میشده اما هم اکنون با توجه به خشکسالی و نبود گیاه هیچ گونه صادراتی در این حوزه نداریم.

زابلی گفت: در شهرستان ریگان 500 هکتار گیاه دارویی زیره در مناطق عشایری شناسایی شده که این مقدار در اثر خشکسالی کاهش یافته است.

وی یادآور شد: این گیاه دارویی نیز در اثر خشکسالی از 35 هکتار به 20 هکتار کاهش یافته است.

