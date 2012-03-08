منابع طبیعی شهرستان ری اداره برتر کشور شد/ افتتاح مرکز تخصصی رایگان دیابت در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان ری اظهار داشت: مهمترین دلیل انتخاب این اداره به عنوان اداره برتر در سطح کشور، صدور سند برای 30 هزار هکتار از اراضی ملی در این شهرستان بود.

غلام عباس وحیدنیا افزود: این اداره در بحث احیا، اصلاح و بیمه مراتع حدود 60 هزار هکتار زمین نیز موفق عمل کرد.

وی با اشاره به بازپس گیری 257 هکتار از اراضی ملی منابع طبیعی در این شهرستان از دست متصرفین گفت: این اراضی با همکاری یگان حفاظت آزاد سازی و به اراضی ملی کشور بازگردانده شد.

این مسئول اضافه کرد: طرح تکریم ارباب رجوع و اجرای طرحهای آبخیزداری در سطح شهرستان از دیگر علل انتخاب این اداره است.

توانمند سازی بانوان سرپرست خانوار جنوب تهران هدفمند شد

معاون ستاد توانمند سازی بانوان سرپرست خانوار شهرداری تهران در منطقه 20 از هدفمند شدن توانمندی بانوان خود سرپرست و بدسرپرست در راستای اجرای طرح استقبال از بهار سال 91 خبرداد.

فهیمه فیروزفربا دیداراز بانوان خودسرپرست و بد سرپرست منطقه 20 گفت: سامانه توانمند سازی بانوان سرپرست خانوار گام بلندی درهدفمندشدن توانا ساختن این بانوان است.

وی افزود: توزیع سبدهای حمایتی مشاوره، پزشکی درمانی، آموزشی و ورزشی جهت فرزندان و اعطای وام اشتغال به آنها در جهت ارتقای سطح خانواده از جمله اقدامات توانمند سازی این ستاد است.

نفرات برتر مسابقات کتابخوانی بهشت زهرا (س) معرفی شدند

با حضور قائم مقام سازمان بهشت زهرا(س) مراسم قرعه کشی برندگان ‏مسابقه کتابخوانی "پوتینهای ساق بلند" در محل ‏کتابخانه آرامستانهای سازمان انجام شد و نفرات برتر معرفی شدند.

قائم ‏مقام سازمان بهشت زهرا(س) با اشاره به اهمیت و لزوم برگزاری چنین رقابتهای فرهنگی گفت: یقیناً برگزاری مسابقات فرهنگی در سطح سازمان موجب ارتقای فرهنگ ‏کتاب خوانی در میان پرسنل خواهد بود و موجب رشد و بالندگی سازمانی خواهد شد.

کامران زنگیشه افزود: این مسابقه در راستای ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و ‏دفاع مقدس و به همت اداره آموزش و پژوهش سازمان ‏برگزار شد و 33 نفر از نفرات برتر این مسابقه تجلیل شدند.

افتتاح مرکز تخصصی رایگان دیابت در جنوب تهران

رئیس اداره سلامت شهرداری منطقه 20 از افتتاح اولین مرکز تخصصی رایگان دیابت در این منطقه خبر داد .

امیررضا چایچی گفت: برای نخستین بار مرکز تخصصی دیابت در سرای محله شهید بهشتی این منطقه با حضور نمایندگان فرمانداری شهرستان ری، بخشدار مرکزی شهرستان ری، معاون اموراجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه20 و اعضای شورایاری محله شهید بهشتی افتتاح شد .

وی افزود: غربالگری، آموزش، مشاوره، پیشگیری و کنترل درمان با نظارت کارشناسان تغذیه، پزشک عمومی و مشاور روانشناسی به صورت رایگان در این مکان برای کلیه شهروندان و در هر مقطع سنی انجام می شود.

گفتنی است این مرکز به عنوان اولین مرکز تخصصی دیابت در منطقه 20 به شمار می رود و برای چهار موقعیت دیگر نیز در سطح شهرری پیش بینی شده است.