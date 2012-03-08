هنرمندان آسیبها را بهتر درک می کنند/ لزوم پرهیز از درشت نمایی در آثار هنری

عبدالحمید قره‌داغی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوزه هنر انقلابی و هنر متعهد، گفت: حوزه هنری استان البرز، چارچوب و اساس فعالیت هنری خود را بر مبنای هنر انقلابی و هنر متعهد قرار داده است و با شعار جذب، شناسایی و پرورش هنر جوان مشغول فعالیت است.

وی افزود: این سازمان یک نهاد انقلابی، عمومی و غیردولتی است که با فعالیت در عرصه هنر انقلابی و هنر متعهد، نقش خود را ایفا می‌کند.



وی گفت: انجمن سینماگران استان البرز با باور داشتن ظرفیت، بصیرت و آینده‌نگری می‌توانند در هر شرایطی مساعد یا نامساعد به تمرین بپردازند و با فرصت‌هایی که خود به وجود می‌آورند یا به دست می‌آورند، نمونه‌ای از کارکردها و کارنامه‌های موفق خود را به امضاء برسانند.



قره‌داغی با اشاره به داشتن طرح و برنامه تاکید کرد: هنرمندان عرصه سینما با داشتن طرح، برنامه، ایده‌های جدید، برنامه‌های سازنده و جریان دهنده می‌توانند از امکانات بهترین استفاده و بهره‌مندی را داشته باشند، در غیر این صورت دوباره کاری و کند کاری پیش می‌آید.



وی ادامه داد: هنرمندان آسیب‌ها را بهتر متوجه می‌شوند و این به خاطر لطافت روحی و ایمانی آنان است که با درایت و توانمندی، توانایی برطرف کردن و پرداختن به آن را دارند، تنها لازم است از درشت نمایی بپرهیزند چرا که در متن تاریکی، چراغ‌ها بارور می شوند.



قره‌داغی به کمبودها اشاره کرد و افزود: با وجود محدودیت امکاناتی چون نداشتن سینما در شهرستان‌های استان البرز و همچنین سالن سینمای مناسب در مرکز استان، هنرمندان تلاش حداکثری خود را به انجام رسانده‌اند، هنرمندان هیچ کس و هیچ چیز را مانع موفقیت خود ندانسته و به همت خود دل می‌بندند و به عنایت خدا امیدوارند.



وی به گستردگی فعالیت هنری در تهران اشاره کرد و اظهار داشت: سایه سنگین شهر تهران و گستردگی فعالیت هنری آن، پیش از استان شدن البرز، کرج را تبدیل به خوابگاهی برای هنرمندان کرده بود و تشکیل استان البرز برای جامعه هنری این استان نوید ره یافتن به استمرار و ادامه حرکت هنری با ظرفیت و گنجایش بالا در محل سکونتشان بود.