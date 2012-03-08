کسب مقام سوم فوتسال منطقه 8 توسط دانشجویان دختر اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات که از روز شنبه تا چهارشنبه هفدهم اسفند ماه سال جاری با حضور هفت تیم برتر از واحدهای منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی در واحد شهرری برگزار شد، تیم های اعزامی از واحدهای تهران جنوب، تهران مرکز، پزشکی، رودهن، شهرری، علوم و تحقیقات و اسلامشهر به رقابت با یکدیگر پرداختند.

در پایان این رقابت ها، تیم فوتسال دانشجویان خواهر واحد اسلامشهر توانست با حضور در فینال مسابقات فوتسال منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی، عنوان سوم این دوره از مسابقات را به خود اختصاص داده و بر سکوی سوم تکیه زند.

تیم فوتسال خواهران اعزامی از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در این دوره از رقابت های منطقه ای، همچنین توانست سه عنوان بهترین دروازبان (فاطمه حاجی قاسم)، بهترین مهاجم (سمانه زمانی) و مربی اخلاق (مونا سمیع زاده) را از آن خود کند.

فاطمه حاجی قاسم، نیلوفر عبادی، سمیرا میرزا حسین، فریبا میثمی، سمانه زمانی، مرضیه حسن دوست، نادیا عندلیب، فرزانه صراف، سارا میرزا حسین، فرشته سارانی، رضوان کاظمی فر و حدیثه حسین به مربیگری مونا سمیع نیا و سرپرستی ام البنین کوهشاری، اعضای تیم فوتسال خواهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر را در این دوره از رقابت ها عهده دار بودند.

تیم های واحدهای شهرری و تهران مرکز نیز به ترتیب عناوین اول و دوم را کسب کردند.

