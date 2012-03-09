پینگ پنگ باز یزدی در مسابقات پیوند اعضای کشور قهرمان شد

به گزارش خبر گزاری مهر، در مسابقات قهرمانی پیوند اعضای کشور که در قزوین برگزار شد، چهار بازیکن از استان یزد حضور داشتند.

از میان بازیکنان یزدی، علی اصغر میری بازیکن شایسته یزدی در گروه سنی 30 تا 40 سال با غلبه بر حریفان خود به مقام قهرمانی این رقابتها دست یافت.

برگزاری مسابقات ووشو شهرستان یزد

هیئت ووشو شهرستان یزد امروز از ساعت هشت صبح در محل باشگاه پاس مسابقاتی در دو رشته ساندا و تالو برگزار کرده است.

در این دوره از مسابقات کلیه باشگاه های سطح شهرستان یزد حضور خواهند داشت و به مدت یک روز مسابقات خود را برگزار خواهند کرد.

یزد میزبان مسابقات فوتبال گروه پنج امیدهای کشور

مسابقات فوتبال گروه پنج امیدهای کشور از 19 اسفند ماه در یزد برگزار خواهد شد.

مسابقات فوتبال گروه پنج امید های کشور با حضور شش تیم مهرورزان سیستان، پاسارگاد بیرجند، ایثار جیرفت، مس سرچشمه کرمان، نماینده هرمزگان و تربیت یزد به طور متمرکز در یزد برگزار خواهد شد.

این مسابقات از روز جمعه 19 اسفند ماه به مدت پنج روز در زمین چمن مجموعه ورزشی شهید پاکنژاد یزد برگزار می شود.

مسابقات لیگ فوتبال امیدهای کشور با حضور 36 تیم در شش گروه برگزار می شود که از هر گروه دو تیم به مرحله بعد صعود می کنند.