نمایشگاه فروش بهاره در کلاله برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رجبلی رئیس اداره صنعتف معدن و تجارت کلاله ظهر پنجشنبه در حاشیه افتتاح این گفت: در این نمایشگاه عرضه مستقیم کالاها نظیر مواد پروتینی، کیف و کفش مواد شوینده و کالاهای تنظیم بازار مانند مرغ منجمد، آرد، روغن، میوه و گشوت قرمز عرضه می شود.

وی اظهار داشت: این محصولات با قیمت مصوب ارائه می شود و برای رفاه حال شهروندان مراوه تپه ها و روستاییان نیز فروش مستقیم کالا مانند مرغ منجمد، گوشت منجمد و میوه توزیع می شود.

رجبلی عنوان کرد: سیب، پرتغال، هویچ و کیوی از جمله میوه هایی است که در این نمایشگاه توزیع می شود و مردم می توانند به این نمایشگاه مراجعه کنند.

کلاله در شرق گلستان واقع شده است.