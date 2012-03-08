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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۸

نمایشگاه فروش بهاره در کلاله برپا شد

نمایشگاه فروش بهاره در کلاله برپا شد

کلاله - خبرگزاری مهر: نمایشگاه فروش بهاره کلاله با حضور معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رجبلی رئیس اداره صنعتف معدن و تجارت کلاله ظهر پنجشنبه در حاشیه افتتاح این گفت: در این نمایشگاه عرضه مستقیم کالاها نظیر مواد پروتینی، کیف و کفش مواد شوینده و کالاهای تنظیم بازار مانند مرغ منجمد، آرد، روغن، میوه و گشوت قرمز عرضه می شود.

وی اظهار داشت: این محصولات با قیمت مصوب ارائه می شود و برای رفاه حال شهروندان مراوه تپه ها و روستاییان نیز فروش مستقیم کالا مانند مرغ منجمد، گوشت منجمد و میوه توزیع می شود.

رجبلی عنوان کرد: سیب، پرتغال، هویچ و کیوی از جمله میوه هایی است که در این نمایشگاه توزیع می شود و مردم می توانند به این نمایشگاه مراجعه کنند.

کلاله در شرق گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1555086

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