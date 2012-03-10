مهدی قره شیخلو رئیس سازمان دارالقرآن در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح مهمترین برنامه های این سازمان در سال 90 پرداخت و گفت: امسال حدود40 برنامه مختلف آموزشی- پژوهشی، ترویجی و نظارتی و حمایتی از سوی سازمان دارالقرآن انجام گرفت.

وی اجرای "طرح استعدادهای قرآنی" را یکی از طرحهای ویژه سازمان دارالقرآن برای امسال برشمرد و افزود: طی فراخوانی که اعلام شد، حدود 2 هزار و 500 نفر از نوجوانان زیر 18 سال آثار خود را ارسال کردند که از میان آنها حدود 400 نفر گزینش شدند که از سال 91 این افراد تحت برنامه آموزشی منسجم قرار خواهند گرفت

وی توسعه ظرفیتهای مردمی در فعالیتهای قرآنی را از دیگر موضوعات مورد توجه سازمان دارالقرآن در سال 90 عنوان کرد و افزود: در همین راستا مؤسسات قرآنی و خانه های قرآن روستایی توسعه یافت که در سال90 حدود 343 مؤسسه قرآنی مجوز دریافت کردند و حدود 240 مجوز خانه قرآن روستایی صادر شد که جمع مؤسسات قرآنی کشور به هزار و 696 مؤسسه رسید و خانه های قرآن روستایی نیز به 2 هزار و 192 مرکز رسیده است.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم از تشکیل" انجمن خیرین قرآنی" در اواخر سال 90 خبر داد و افزود: مقدمات این انجمن و هیأئ امنا تعیین و تشکیل شد و بیش از 50 پیشنهاد برای توسعه این کار توسط اعضا ارائه گردید. هر کدام از هموطنان که تمایل داشته باشند، می توانند از طریق سایت" تلاوت" در این انجمن ثبت نام کنند.



وی تأکید کرد: تولید محصولات قرآنی چه در نرم افزار و چه کتب قرآنی افزایش تولید داشتیم و حدود 30 محصول تولید و به بهره برداری رسیده است.

قره شیخلو توسعه برنامه های آموزشی و تبلیغی - ترویجی را از ویژگیهای برنامه های سازمان دارالقرآن در سال 90 برشمرد و افزود: امسال سعی کردیم در زمینه برنامه های آموزشی، آموزشهای تخصصی را در استانها ببریم چون سالهای قبل متمرکز برگزار می شد و گاهی حداکثر سهیمه برخی از استانها تنها به 2 تا 3 نفر می رسید اما امسال برنامه ها را در خود استانها بردیم و مثلا در یک دوره در یک استان با حضور 30 تا 40 منتخب برگزار شد.

وی همچنین یادآور شد: در بحث برنامه های تبلیغی و ترویجی دارالقرآن الکریم، امسال مسابقات تفسیر قرآن با رشد 30 درصدی شرکت کننده روبرو بوده است و سعی کردیم برنامه ها را از نظر کیفی و کمی ارتقا بخشیم. همچنین حدود 70 درصد اعتبارات استانها را نسبت به سال 89 افزایش دادیم که این خود مستقیما در ارتقای برنامه ها از نظر کمی و کیفی تأثیرگذار است.

وی در مورد ارزیابی کلی خویش درباره عملکرد سازمان دارالقرآن گفت: مهمترین نقطه قوت ما داشتن نیروی انسانی ماهر است؛ مجموعه نیروهایی که در ستاد فعال هستند عمدتا از نیروهای شاخص و شناخته شده در حوزه قرآن به شمار می روند.

قره شیخلو به فعالیت برجسته شبکه نیروی انسانی سازمان دارالقرآن در استانها اشاره کرد و افزود: حدود 300 کارشناس امور قرآن در کل کشور داریم که به عنوان بازوان اجرایی ما در بدنه سازمانی مشغول هستند. همچنین توسعه ظرفیتهای مردمی یکی دیگر از نقاط قوت مجموعه دارالقرآن به شمار می رود.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کمبود امکانات را از نقاط ضعف این سازمان خواند و گفت: امکانات ما به نسبت حجم کارهایی که در حال انجام است؛ مناسب نیست و ما با سختی این هزینه ها را مدیریت می کنیم. در بحث نظارتی باید نظارتمان را بیشتر کنیم چون کیفیت از اصولی است که برای ما اهمیت اول را دارد.

وی در مورد جهت گیری اصلی سازمان دارالقرآن برای سال 91 نیز گفت: بر اساس سند راهبردی "توسعه فعالیتهای آموزشی" از اولویتهای اصلی سازمان است. سعی کردیم افق 5 ساله برای هر استان تدوین شود یعنی در سالهای گذشته سنواتی به استانها برنامه می دادیم اما امسال از 91 تا 95 با همکاری استانها برنامه 5 ساله می نویسم و این برنامه نویسی 5 ساله متناسب با ظرفیت و امکانات و شرایط هر استان نوشته می شود.