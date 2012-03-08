زنگ نیکوکاری در مدارس بهارستان طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید ضیاء چراغی مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک بهارستان ، حسین قره گزلی رئیس کمیته امداد شهرستان بهارستان و موفق رئیس بازرسی اداره کل کمیته امداد استان تهران و سایر مسئولین شهری ظهر امروز در دبیرستان دخترانه موفقیان گلستان حضور یافتند و به صورت نمادین زنگ نیکوکاری را در این مدرسه به صدا درآوردند.

سید ضیاء چراغی ظهر امروز در این مراسم ضمن تبریک جشن نیکوکاری گفت: ما باید قدردان خداوند متعال باشیم چون اگر نگاهی به اتفاقات چند وقت اخیر داشته باشیم مشاهده می کنیم موفقیت های خوبی در زمینه های مختلفی نصیب میهن اسلامی عزیزمان شده است، موفقیت هایی مثل حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه و همچنین حضور حماسی و دشمن شکن آنها در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که دهان بسیاری از یابه گویان را بست و نقشه ها و توطئه های شوم آنها را نقش برآب کرد که این امر جز با الطاف خداوند و همت مردم غیرتمند و انقلابی میهن اسلامی عزیزمان حاصل نمی شد.

وی در ادامه عنوان کرد: حال این وظیفه ماست که با انجام اعمالی شکرگزار این نعمات و الطاف باشیم و یکی از مصادیق این شکرگزاری ها شرکت در جشن نیکوکاری و کمک به همنوعانی است که نیازمند کمک و مساعدت ما هستند.

حسین قره گزلی رئیس کمیته امداد شهرستان بهارستان نیز در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از مدیرآموزش و پرورش منطقه و عوامل اجرایی که این مراسم را فراهم آورده بودند گفت: جشن ها و برنامه هایی از این دست برای یاری رساندن به مستضعفین و افرادی که نیازمند یاری ما هستند و آنهم در این ایام که به آغاز بهارطبیعت و عید نوروز نزدیک می شویم موجبات دلگرمی و فعالیت بیش از پیش ما و خادمان مردم را در دستگاه مقدس کمیته امداد امام خمینی (ره) فراهم می آورد و از طرفی نور امید را در دل نیازمندان روشن نگه می دارد.

اجرای سرود همگانی و شرکت دانش آموزان در جمع آوری کمکهای مردمی از دیگر برنامه های به اجرا در آمده در این مراسم بود.