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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۹

جشن بزرگ قشلاق در گنبدکاووس برگزار شد

جشن بزرگ قشلاق در گنبدکاووس برگزار شد

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: جشن بزرگ قشلاق به مناسبت هفته منابع طبیعی در ایستگاه بذر چپرقلی گنبدکاووس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان ظهر پنجشنبه در این مراسم گفت: رمز پیروزی انقلاب وحدت و یکپارچگی و وحدت دینی است که در سایه رهبری دینی انجام می گیرد.

علیرضا جمشیدی افزود: بر این باور هستیم  که کسانیکه در عرصه دامداری و دامپروزی و مرتعداری خدمت می کنند، نوعی عبادت است.

وی اظهار داشت: با هدفمندی یارانه ها به دلیل کم و پایین بودن هزینه های جانبی، روستایی و عشایر استفاده بهتری بردند.

جمشیدی بیان داشت: در رژیم شاهنشاهی از مرتعداران حق چرا گرفته می شد در صورتی که در بعد از انقلاب اسلامی استفاده از مراتع رایگان است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت: حفظ و حراست و نگهداری از مراتع، تامین آب شرب و از وظایف است زیرا مرتعداران تقویت کننده نظام هستند.
 

کد مطلب 1555090

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