همایش تجلیل از فرزندان مدیران حوزه علمیه استان تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم ظهر پنج شنبه با حضور جمعی ازعلما، روحانیون و خانواده های آنان و رؤسای حوزه های علمیه استان تهران در سالن همایش اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ری برگزار شد.

رئیس نمایندگی مرکز خدمات حوزه های علمیه شهرستان ری در این همایش گفت: در مورد تربیت فرزند در جامعه ما زیاد صحبت شده و همایشهای علمی، فرهنگی، تفریحی و آموزشی بسیاری در این خصوص برگزارشده است.

حجت الاسلام ابراهیم اکبری افزود: آنچه در تربیت فرزندانمان در اولویت قرار دارد، کرامت و بزرگ دانستن و حفظ شخصیت آنان است و لذا در کنار آن آموزش، ادب و تربیت شکل خواهد گرفت.

مادران خلاء کمبود حضور پدران را پر کنند

وی افزود: طلاب به دلیل مشغله زیادی که دارند گاهی اوقات به فرزندان خود به خوب نمی رسند؛ مادران و همسران طلاب و روحانیون باید این خلاء و کمبود حضور پدر را جبران کنند و در این راستا همسران روحانیون در تربیت فرزندان نقش مهمی را ایفا می کنند.

حجت الاسلام محسن قرائتی نیز در خصوص استفاده بهینه از امکانات و فرصتهای موجود و کسب شده و کشف استعدادهای بالقوه و به فعلیت در آمدن آن مطالبی را بیان داشت.

همچنین حجت الاسلام راستگو با ذکر مطالبی در خصوص چگونگی تربیت فرزندان و برگزاری مسابقه برای دانش آموزان شرکت کننده و ارائه هدایا به آنان و درخصوص پیروی از دستورات دینی و احترام به والدین مطالبی رابیان کردند.

در این همایش به 250 نفر از فرزندان ممتاز مدیران و مسئولان حوزه های علمیه هدایایی اهدا شد.