ترویج علوم قرآنی نیاز اصلی جامعه امروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید محمدی بعد از ظهر پنجشنبه در همایش بزرگ تجلیل از فعالان قرآن و مسجد استان کردستان اظهار داشت: زمانی می توان یک جامعه را قرآنی تلقی کرد که سه اصل معرفت قرآنی، ایمان به قرآن و عمل به قرآن را قلبا پذیرفته باشند.

وی افزود: قرآن کریم از سوی خداوند با دو رسالت برای هدایت و رستگاری انسان ها نازل شد و شفا و رحمت را می توان دو رسالت مهم و اساسی قرآن عنوان کرد که باید از تمامی ظرفیت ها در راستای ترویج علوم قرآنی در سطح جامعه بهره برداری شود.

رئیس مرکز توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی کشور ادامه داد: قرآن با شفای خود روح و جسم انسان ها را از هرگونه ناپاکی و جهالت می زداید و با علم خود روح تازه ای در کالبد بشریت می دمد و به همین دلیل است که امروزه دشمن به هراس افتاده و می خواهد در مقابل ترویج بیش از پیش کلاس الهی جلوگیری کند.

حجت الاسلام محمدی یادآور شد: رسالت رحمت نیز دیگر ویژگی قرآن کریم است که با جسم و روح پاک انسان ها را با صفات خداوندی آراسته و منزه می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اسلام هراسی و اسلام ستیزی دشمنان اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: دشمن سعی دارد با تفرقه افکنی و اسلام هراسی دید مسلمانان را نسبت به دین مبین اسلام تغییر دهد غافل از اینکه ملت مسلمان ایران بصیرتر و آگاه تر از آنان هستند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور در پایان افزود: مردم استان کردستان نیز در چند دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نشان داده اند در مسائل و فعالیت های قرآنی پیشتاز بوده و همواره خود را به عنوان یک الگو به دیگر استان های کشور در این حوزه معرفی کرده اند.

همایش بزرگ فعالان قرآن و مسجد با حضور نماینده ولی فقیه در استان کردستان، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس مرکز توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی و بیش از 500 فعال در حوزه قرآن و مسجد سطح استان کردستان در سنندج برگزار شد.

در این همایش بزرگ که در محل تالار فروردین مجتمع فرهنگی و هنری سنندج برگزار شد، پس از چند سخنرانی در خصوص قرآن و مسجد، قرائت شعر و اجرای تواشیح از فعالان عرصه قرآن و مسجد استان کردستان تجلیل به عمل آمد.