قرآن اساس هدایت بشریت است/لزوم تقویت فعالیت های مربوط به مساجد در استان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ظهر پنجشنبه در همایش بزرگ تجلیل از فعالان قرآن و مسجد استان کردستان اظهار داشت: قرآن وحی نامه اعجاز آمیز ایزدی است که به دست فرشته وحی از سوی خداوند بر قلب و زبان پیامبر اسلام (ص) برای هدایت انسان ها نازل شده است.

وی افزود: اعتقاد قلبی عموم مسلمانان این است که قرآن کتاب آسمانی و مقدس اسلام است و معتبرترین متن دینی در جهان اسلام است و مسلمانان آن را معجزه و سند اثبات نبوت حضرت محمد (ص) می دانند و به همین دلیل باید بیش از گذشته دستورات این کتاب آسمانی را در جامعه عملی کرد.

نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به اینکه هر کس با قرآن بیشتر مانوس شود به خداوند نزدیک تر می شود، ادامه داد: انس با قرآن بر دانش و علم انسان می افزاید و انسان را به سوی رستگاری هدایت می کند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی در پایان گفت: بسترهای مناسب برای گسترش و تعالی فعالیت های قرآنی فراهم است و به همین دلیل لازم است تمامی ادارات و سازمان های دولتی با همکاری خود مردم از این بسترها به بهترین شکل بهره برداری کنند.

وی بر استفاده از ظرفیت های مسجد در عرصه های مختلف تاکید کرد و افزود: مسجد علاوه بر اینکه خانه خداست و بهترین مکان برای عبادت و بندگی به شمار می رود بلکه کاربردهای دیگری نیز در عرصه های اجتماعی و فرهنگی دارد که باید از آنها استفاده شود.

همایش بزرگ فعالان قرآن و مسجد با حضور نماینده ولی فقیه در استان کردستان، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس مرکز توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی و بیش از 500 فعال در حوزه قرآن و مسجد سطح استان کردستان در سنندج برگزار شد.

در این همایش بزرگ که در محل تالار فروردین مجتمع فرهنگی و هنری سنندج برگزار شد، پس از چند سخنرانی در خصوص قرآن و مسجد، قرائت شعر و اجرای تواشیح از فعالان عرصه قرآن و مسجد استان کردستان تجلیل به عمل آمد.