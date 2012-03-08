100 کانون فرهنگی و هنری مساجد در کردستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه با حضور نماینده ولی فقیه در استان کردستان، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس مرکز توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی و بیش از 500 نفر در حوزه قرآن و مسجد سطح استان کردستان در سنندج تجلیل شد.

در این همایش بزرگ که در محل تالار فروردین مجتمع فرهنگی و هنری سنندج برگزار شد، پس از چند سخنرانی در خصوص قرآن و مسجد، قرائت شعر و اجرای تواشیح از فعالان عرصه قرآن و مسجد استان کردستان تجلیل به عمل آمد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در ابتدای این مراسم طی سخنان کوتاهی به اهداف برگزاری این همایش اشاره کرد و گفت: تجلیل از فعالان قرآنی و خادمان مساجد استان کردستان مهمترین هدف برگزاری همایش بزرگ فعالان قرآن و مسجد است.

قباد میمنت آبادی با اشاره به این نکته که این همایش اولین همایش در زمینه تجلیل از فعالان عرصه قرآن و مسجد در استان کردستان است، افزود: حضور فعالان دینی، قرآنی و معتقدین به ولایت زمینه برگزاری این همایش را فراهم آورد تا به نوعی از خدمات و فعالیت های ارزشمند فعالان عرصه قرآن و مسجد تجلیل شود.

وی در ادامه اظهار داشت: در سال جاری اقدامات و برنامه های مناسبی در خصوص ترویج و گسترش فعالیت های قرآنی در سطح استان اجرا شد و پیش بینی می شود در سال آینده این اقدامات با رشد قابل توجهی رو به رو شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: در حال حاضر در سطح استان 219 کانون فرهنگی و هنری در مساجد به بهره برداری رسیده است که تا پایان سال این میزان به 260 کانون می رسد.

میمنت آبادی یاد آور شد: سهمیه استان کردستان در سال 90 احداث 60 کانون در مساجد بود که با اعتبارات ویژه ای که از محل اعتبارات فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تخصیص یافت 100 کانون به بهره برداری رسید.

وی به افزایش تعداد موسسات قرآنی در استان نیز اشاره کرد و گفت: در سال جهاد اقتصادی تعداد 15 موسسه قرآنی در سطح استان فعال شدند و پرونده شش موسسه دیگر نیز در مرحله ثبت قرار دارد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در پایان افزود: با حمایت ها و مساعدت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش بینی می شود تا پایان سال تعداد این موسسات نیز در سطح استان به 25 مورد افزایش یاید که عملی کردن این مهم آمار قابل توجهی در سطح کشور است.