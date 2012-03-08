زنگ نیکوکاری در مدارس مشهد به صدا در آمد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی، صبح پنجشنبه در مراسم نواختن زنگ نیکوکاری در یکی از مدارس شهر مشهد همزمان با سراسر کشور، اظهار کرد: خدمت رسانی به محرومان، وظیفه همه اقشار جامعه و مسئولان بوده و فرصتی مغتنم است که از جانب خداوند در اختیار بندگان برگزیده اش قرار می گیرد.

رضا عبدالملکی با بیان اینکه کمک رسانی پیوسته حضرت علی(ع) به نیازمندان جامعه الگوی باید الگوی همه باشد، ادامه داد: همانگونه که سیره و رفتار آن حضرت مورد توجه مسئولان قرار گرفته است، امداد رسانی به محرومان جامعه نیز بایدهمواره مورد توجه دست اندرکاران قرار بگیرد.

در ادامه مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز گفت: آموزش و پرورش سال جاری در جشن نیکوکاری در کنار کمیته امداد امام خمینی(ع) حضور پررنگی داشته و نقش موثری را ایفا کرده است.

محمد تقی فخریان افزود: آموزش و پرورش طی همکاری با کمیته امداد موفق شده محرومترین نقاط استان از خواف تا جغتای را تحت پوشش قرار دهد.

وی با اشاره به حضور پرشکوه دانش آموزان و فرهنگیان در جشن نیکوکاری، عنوان کرد: بعد از حماسه 22 بهمن و انتخابات شکوهمند مجلس نهم اکنون نیز مردم در کمک رسانی به محرومان جامعه از یکدیگر سبقت گرفته و پیشتازی می کنند.

وی به کمک های مقام معظم رهبری به دانش آموزان محروم خراسان رضوی برای جشن نیکوکاری گفت: 200 هزار جفت کفش، مانتو، شلوار، چادر و پیراهن اقلام از سوی رهبری میان دانش آموزان محروم نواحی یک و پنج مشهد توزیع شده است.

گفتنی است در این مراسم، زنگ نیکوکاری از سوی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی همزمان با سراسر کشور نواخته شد.